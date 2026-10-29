Удвічі більше хромосом, ніж у людини: знадобилося 20 років, щоб розшифрувати геном цього виду

Вчені витратили майже два десятиліття, щоб нарешті повністю розшифрувати геном незвичайного павукоподібного — виявилося, що у нього вдвічі більше хромосом, ніж у нас.

Стівен Кольбер відомий як ведучий шоу "The Late Show", але його кар’єра добігла кінця, оскільки в травні телеканал CBS закрив цю легендарну програму. Однак 11 сезонів стали можливими лише завдяки попередньому проєкту: з 2005 по 2014 рік Кольбер раніше вів програму The Colbert Report на каналі Comedy Central, де з’являвся в образі гіпертрофованого й самозакоханого персонажа. У 2008 році група ентомологів вшанувала його, назвавши на честь Кольбера новий вид павуків-землекопів — він отримав назву Aptostichus stephencolberti, пише Popular Science.

З моменту відкриття нового виду минуло майже два десятиліття, але вченим лише тепер вдалося розшифрувати геном цього павукоподібного. Дослідники виявили, що Aptostichus stephencolberti має одну біологічну особливість: незважаючи на те, що цей павук родом із Північної Каліфорнії та розміром не більший за монету, його генетичний код приблизно на 50% більший за людський геном.

За словами співавтора дослідження, ентомолога з Каліфорнійського університету в Девісі Джейсона Бонда, розмір геному цих павуків становить 4,6 гігабази — тобто 4,6 мільярда пар нуклеотидів ДНК. Зазначимо, що це не найбільший геном серед усіх павуків, але все ж він досить значний.

Попередні дослідження показали, що у людини 23 пари хромосом, а у Aptostichus stephencolberti їх 53. Причому понад три чверті цього обсягу припадає на повторювані послідовності, а не на додаткові гени.

Крім того, як і в усіх інших павуків, у нього відсутні теломерні повтори. Теломери слугують захисними "наконечниками" хромосом, і, на думку біологів, саме це може частково пояснити, чому хромосоми павуків еволюціонують набагато швидше, ніж у хребетних.

Відомо, що павуки Aptostichus stephencolberti мешкають у дюнах, що простягаються від Монтерея до затоки Сан-Франциско. Самки, як відомо, живуть у вистелених шовком норах, а вібрації ґрунту попереджають їх про наближення здобичі, на яку вони накидаються, вискакуючи з замаскованих "дверинок" своєї нори.

Втім, незважаючи на наявність отрути, укус Aptostichus stephencolberti не становить небезпеки для людини. Як і для багатьох інших тварин, для цього виду павуків існує загроза зникнення середовища існування на західному узбережжі через підвищення рівня моря; крім того, додаткову небезпеку для них становлять інвазивні види.

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