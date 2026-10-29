Вдвое больше хромосом, чем у человека: потребовалось 20 лет, чтобы расшифровать геном вида

Ученые потратили почти два десятилетия, чтобы наконец полностью расшифровать геном необычного паукообразного — оказалось, у него в два раза больше хромосом, чем у нас.

Стивен Кольбер известен в качестве ведущего шоу The Late Show, но его карьера подошла к концу, поскольку в мае телеканал CBS закрыл легендарную передачу. Однако 11 сезонов стали возможны лишь благодаря предыдущему проекту: с 2005 по 2014 год Кольбер ранее вел программу The Colbert Report на канале Comedy Central, где представал в образе гипертрофированного и самовлюбленного персонажа. В 2008 году группа энтомологов уважила его, назвав в честь кольбера новый вид пауков-землекопов — он получил название Aptostichus stephencolberti, пишет Popular Science.

С момента открытия нового вида прошло почти два десятилетия, но ученым лишь теперь удалось расшифровать геном этого паукообразного. Исследователи обнаружили, что Aptostichus stephencolberti обладает одной биологической особенностью: не смотря на то, что этот паук родом из Северной Калифорнии размером не больше монеты, его генетический код примерно на 50% больше человеческого генома.

По словам соавтора исследования, энтомолога из Калифорнийского университета в Дэвисе Джейсона Бонда, размер генома этих пауков составляет 4,6 гигабазы — то есть 4,6 миллиарда пар оснований ДНК. Отметим, что это не самый крупный геном среди всех пауков, но все же он весьма внушителен.

Предыдущие исследования показали, что у человека 23 пары хромосом, но у Aptostichus stephencolberti их 53. Причем более трех четвертей этого объема приходится на повторяющиеся последовательности, а не на дополнительные гены.

Кроме того, как и у всех остальных пауков, у него отсутствуют теломерные повторы. Теломеры служат защитными "наконечниками" хромосом, и, по мнению биологов, именно это может отчасти объяснять, почему хромосомы пауков эволюционируют гораздо быстрее, чем у позвоночных.

Известно, что пауки Aptostichus stephencolberti обитают в дюнах, простирающихся от Монтерея до залива Сан-Франциско. Самки, как известно, живут в выстланных шелком норах, а вибрации почвы предупреждают их о приближении добычи, на которую они набрасываются, выскакивая из замаскированной "дверцы" своей норы.

Впрочем, несмотря на наличие яда, укус Aptostichus stephencolberti не представляет опасности для человека. Как и для многих других животных, для этого вида пауков существует угроза исчезновения среды обитания на западном побережье из-за повышения уровня моря; кроме того, дополнительную опасность для них представляют инвазивные виды.

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