У Туреччині чоловік найшов у своєму підвалі підземне місто: у ньому могли проживати до 20 тис. осіб

Неймовірне відкриття було зроблено в турецькій провінції Невшехір, де місцевий мешканець просто намагався знайти курей, що втекли. Чоловік пробив одну зі стін підвалу під своїм будинком і виявив за нею ціле підземне місто.

За однією зі стін підвалу ховалося підземне місто з лабіринтами тунелів і приміщень, які були висічені в м’якій вулканічній породі Каппадокії. Таким чином, у 1963 році було відкрито Дерінкую — найглибше й найскладніше підземне місто з усіх виявлених у цьому регіоні, пише Фокус.

На сьогодні відомо, що Деринкуя простягається вглиб землі на понад 85 метрів. Експерти стверджують, що таке величезне підземне місто могло вмістити до 20 тис. людей. Це підземне сховище мало справжню міську інфраструктуру.

У підземному мегаполісі розташовувалися житлові приміщення, стайні, колодязі, зерносховища, винні погреби, трапезні та каплиці. Крім того, тут була передбачена продумана система вентиляційних шахт, яка забезпечувала приплив свіжого повітря навіть на найнижчі рівні.

У періоди ворожих навал або релігійних переслідувань проходи можна було заблокувати зсередини за допомогою масивних круглих кам’яних дисків, надійно захищаючи місто від непроханих гостей.

Вважається, що перші рівні цієї розгалуженої мережі тунелів були створені фрігійцями у період між VIII і VII століттями до нашої ери. Свого розквіту комплекс досяг у візантійську епоху, коли християнське населення використовувало його як притулок під час арабо-візантійських воєн.

Після того як місто на довгі століття було забуте й спорожніло, наприкінці 1960-х років його знову відкрили — цього разу для туристів. Сьогодні Дерінкую — одна з найвражаючих архітектурних та історичних пам’яток підземного світу.

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