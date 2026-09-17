Під водою біля узбережжя Великої Британії виявлено таємниче місто: 700 років тому в ньому мешкало 117 осіб

Дайвери досліджують таємниче британське місто, яке, як вважається, затонуло 700 років тому.

Біля узбережжя Великої Британії виявлено таємниче затоплене місто: дайвери вже сфотографували та нанесли на карту 25 загадкових рукотворних об'єктів на території поселення, яке, як вважається, було поглинуте морем близько 700 років тому, пише Daily Mail.

Відомо, що залишки споруд із кремнію було виявлено за кілька сотень метрів від узбережжя Кромера. Припускають, що ця частина Шипдена — середньовічне поселення, яке поступово опинилося під водою через насування Північного моря у XIV столітті.

Дайвер Джеймс Лоусон разом зі своєю командою досліджував підводні споруди з кременю Фото: Jam Press

Команда з регіонального відділення Британського клубу підводного плавання скористалася ясною погодою та надзвичайно спокійною водою, що склалася влітку. Ці умови оголили крейдяні та піщані ділянки дна, що дозволило дайверам зафіксувати об’єкти, які в іншому випадку могли б залишитися прихованими. Зазначимо, що дослідження також було проведено у співпраці з місцевим істориком Джеймсом Міндхеммом.

Загалом дослідникам вдалося виявити та сфотографувати близько 25 рукотворних споруд. Серед них:

споруди з кремнію;

нижні частини кам'яних кесонів;

інші фрагменти тесаного каменю.

Дослідники зазначають, що деякі споруди зберегли висоту в 8–10 рядів кладки, незважаючи на те, що пролежали під водою століттями. Ця фотозйомка також дозволила вченим створити попередні 3D-моделі знахідок. До речі, автори стверджують, що ці знімки — перші в історії зображення цього затонулого міста.

Команда зафіксувала неймовірні підводні краєвиди Фото: Jam Press

У ході дослідження вчені намагаються з’ясувати, чи були ці кесони частиною спроби стримати море, яку було здійснено у 14 столітті. Існує версія, що ці фрагменти, ймовірно, могли бути пов’язані з пірсом, будівництво якого було санкціоновано у 1390 році. Втім, вчені визнають, що це твердження є лише гіпотезою.

Відомо, що колись Шипден був процвітаючим поселенням на північному узбережжі Норфолка — згідно з "Книгою Страшного суду", тут проживало 117 осіб. У XIII–XIV століттях назва поселення поступово вийшла з ужитку, і в документах її замінила назва Кромер. Пізніше ерозія знищила первісне поселення, а руйнівний шторм на Північному морі в січні 1362 року також доклав до цього свою частку.

Краєзнавець Джеймс Міндхем показав, як міг виглядати Кромер сотні років тому Фото: Jam Press

Деякі історичні джерела стверджували, що руїни міста нібито можна розгледіти навіть під час особливо сильних відливів. Більше того, деякі легенди також стверджували, що дзвін церковного дзвону досі чути під час штормів. Він нібито також попереджає рибалок про небезпеку виходу у відкрите море.

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