Под водой у побережья Великобритании найден таинственный город: 700 лет назад в нем жили 117 человек

Дайверы исследуют таинственный британский город, который, как считается, ушел под воду 700 лет назад.

У побережья Великобритании обнаружен таинственный затопленный город: дайверы уже сфотографировали и нанесли на карту 25 загадочных рукотворных объектов на территории поселения, которое, как считается, было поглощено морем около 700 лет назад, пишет Daily Mail.

Известно, что остатки построек из кремния были обнаружены в нескольких сотнях метров от побережья Кромера. Предполагается, что эта часть Шипдена — средневекового поселения, которое постепенно ушло под воду из-за наступающего Северного моря в XIV веке.

Дайвер Джеймс Лоусон вместе со своей командой исследовал подводные сооружения из кремня Фото: Jam Press

Команда из регионального отделения Британского клуба подводного плавания воспользовалась ясной погодой и необычайно спокойной водой, установившейся летом. Эти условия обнажили меловые и песчаные участки дна, позволив дайверам зафиксировать объекты, которые в ином случае могли бы остаться скрытыми. Отметим, что исследование также было проведено в сотрудничестве с местным историком Джеймсом Миндхэмма.

В общей сложности исследователям удалось обнаружить и сфотографировать около 25 рукотворных сооружений. Среди них:

постройки из кремния;

нижние части каменных кессонов;

другие фрагменты тесаного камня.

Исследователи отмечают, что некоторые конструкции сохранили высоту в 8-10 рядов кладки, несмотря на то, что провели под водой столетия. Эта фотосъемка также позволила ученым создать предварительные 3D-модели находок. К слову, авторы утверждают, что эти снимки — первые в истории изображения этого затонувшего города.

Команда запечатлела невероятные подводные пейзажи Фото: Jam Press

В ходе исследования ученые пытаются выяснить, были ли эти кессоны частью попытки сдержать море, которая была предпринята в 14 веке. Существует версия, что эти фрагменты, вероятно, могли быть связаны с пирсом, строительство которого было санкционировано в 1390 году. Впрочем, ученые признают, что это утверждение является лишь гипотезой.

Известно, что некогда Шипден был процветающим поселением на северном побережье Норфолка — согласно "Книге Страшного суда", здесь проживало 117 человек. В 13-14 веках название поселения постепенно вышло из употребления, и в документах его сменило название Кромер. Позже эрозия уничтожила первоначальное поселение, а разрушительный шторм на Северном море в январе 1362 году также внес свою лепту.

Краевед Джеймс Миндхэм представил, как Кромер мог выглядеть сотни лет назад Фото: Jam Press

Некоторые исторические источники утверждали, что руины города якобы можно разглядеть даже во время особо сильных отливов. Более того, некоторые легенды также утверждали, что звон церковного колокола до сих пор слышен во время штормов. Он якобы также предупреждает рыбаков об опасности выхода в открытое море.

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