В Турции мужчина нашел в своем подвале подземный город: в нем могли жить до 20 тыс. человек

Невероятное открытие было сделано в турецкой провинции Невшехир, где местный житель всего лишь пытался найти сбежавших кур. Мужчина пробил одну из стен подвала под своим домом и обнаружил за ней целый подземный город.

За одной из стен подвала прятался подземный город с лабиринтами туннелей и помещений, которые были высечены в мягкой вулканической породе Каппадокии. Таким образом, в 1963 году был открыт Деринкую – самый глубокий и сложный подземный город из всех обнаруженных в этом регионе, пишет Фокус.

На сегодняшний день известно, что Деринкую уходит вглубь земли на более чем 85 метров. Эксперты говорят, что такой огромный подземный город мог вмещать до 20 тыс. людей. Это подземное убежище обладало настоящей городской инфраструктурой.

В подземном мегаполисе располагались жилые помещения, конюшни, колодцы, хранилища для зерна, винные погреба, трапезные и часовни. Кроме того, здесь была предусмотрена продуманная система вентиляционных шахт, обеспечивавшая приток свежего воздуха даже на самые нижние уровни.

В периоды вражеских нашествий или религиозных гонений проходы можно было заблокировать изнутри с помощью массивных круглых каменных дисков, надежно защищая город от непрошеных гостей.

Предполагается, что первые уровни этой разветвленной сети туннелей были созданы фригийцами в период между VIII и VII веками до нашей эры. Своего расцвета комплекс достиг в византийскую эпоху, когда христианское население использовало его как убежище во время арабо-византийских войн.

После того как город на долгие столетия был забыт и опустел, в конце 1960-х годов его вновь открыли — на этот раз для туристов. Сегодня Деринкую — один из самых поразительных архитектурных и исторических памятников подземного мира.

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