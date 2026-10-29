Найвідданіша кішка в історії: пробралася до Тауера, щоб бути поруч із ув"язненим графом

У 1601 році Генрі Різлі, 3-й граф Саутгемптон і покровитель Вільяма Шекспіра, опинився в лондонському Тауері після участі у заколоті проти королеви Єлизавети I. Спочатку його засудили до смертної кари, яку згодом замінили на тюремне ув’язнення.

Далі легенда розповідає, що улюблена кішка графа Тріксі не витримала розлуки з господарем. Вона перетнула весь Лондон і якимось чином дісталася до Тауера. Кішка проникла до камери графа, спустившись по димоходу, пише Фокус.

Можна лише уявити, як здивувався ув’язнений граф, коли його вірна кішка раптово з’явилася поруч із ним.

Чи справді ця подорож мала місце — невідомо. Історія про димохід була записана істориком Томасом Пеннантом у 1793 році, майже через два століття після подій. Згідно з іншою версією, кішку принесла дружина графа, щоб хоч якось його втішити.

Однак збереглося одне примітне історичне свідчення.

На портреті графа Саутгемптона, написаному, ймовірно, близько 1603 року, граф зображений у темному одязі, а поруч із ним, на підвіконні, сидить чорно-біла кішка.

На задньому плані видно Лондонський Тауер, а також є напис, що нагадує про ув’язнення графа.

Деякі історики вважають, що кішка символізує відданість, тоді як інші вбачають у ній знак самотності графа. Неможливо з упевненістю сказати, чи зображена на картині саме та сама Тріксі.

У 1603 році, після сходження на престол короля Якова I, граф Саутгемптон був звільнений. Через понад 400 років картина, як і раніше, зберігає образ ув’язненого в темницю дворянина та маленької кішки, яка, за переказами, була його вірним супутником.

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