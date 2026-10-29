Самая преданная кошка в истории: пробралась в Тауэр, чтобы быть рядом с заключенным графом

В 1601 году Генри Ризли, 3-й граф Саутгемптон и покровитель Уильяма Шекспира, оказался в лондонском Тауэре после участия в мятеже против королевы Елизаветы I. Сперва он был приговорен к смертной казни, которую позже заменили на тюремное заключение.

Далее легенда гласит, что любимая кошка графа Трикси не выдержала разлуки с хозяином. Она пересекла весь Лондон и каким-то образом добралась до Тауэра. Кошка проникла к графу в камеру, спустившись по дымоходу, пишет Фокус.

Можно лишь представить, как был удивлен заключенный граф, когда его верная кошка внезапно появилась рядом с ним.

Действительно ли это путешествие имело место — неизвестно. История о дымоходе была записана историком Томасом Пеннантом в 1793 году, спустя почти два столетия после событий. Согласно другой версии, кошку принесла жена графа, чтобы хоть как-то утешить его.

Однако сохранилось одно примечательное историческое свидетельство.

На портрете графа Саутгемптона, написанном, вероятно, около 1603 года, граф изображен в темной одежде, а рядом с ним, на подоконнике, сидит черно-белая кошка.

На заднем плане виден лондонский Тауэр, а также присутствует надпись, отсылающая к заключению графа.

Некоторые историки полагают, что кошка символизирует преданность, в то время как другие видят в ней знак одиночества графа. Невозможно с уверенностью сказать, изображена ли на картине та самая Трикси.

В 1603 году, после восшествия на престол короля Якова I, граф Саутгемптон был освобожден. Спустя более 400 лет картина по-прежнему хранит образ заключенного в темницу дворянина и маленькой кошки, которая, по преданию, была его верным спутником.

Другие новости науки