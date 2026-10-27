"Пекельна курка": вчені виявили першого у світі динозавра, який харчувався фруктами (фото)

Палеонтологи виявили скам’янілі останки динозавра, що мав незвичайний вигляд. Це був перший плодоїдний динозавр на Землі.

Вчені виявили у США в формації Hell Creek скам’янілі останки нового виду динозаврів — Infernogallus jamesi. Палеонтологи змогли з’ясувати, чим харчувався цей динозавр. Виявилося, що основою його раціону були фрукти. Це перший вид динозаврів, який, як вважають вчені, був плодоїдним. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише IFLScience.

У крейдяний період (143–66 млн років тому), коли жив динозавр Infernogallus jamesi, місцевість, де було виявлено його останки, була вологим лісистим ландшафтом. Саме тут з’явилися одні з перших квіткових і плодових рослин.

Назву Infernogallus jamesi було обрано не просто так. Латинське слово inferno ("пекло") пов’язане з формацією Hell Creek ("Пекельний струмок"), а gallus означає "курка". Що стосується слова jamesi, то Джеймсом звали дідуся одного з авторів дослідження.

Infernogallus jamesi — реконструкція зовнішнього вигляду Фото: IFLS

Палеонтологи виявили практично всі частини скелета динозавра, за винятком хвоста. Це допомогло з'ясувати, що динозавр був розміром з індичку, важив близько 12 кілограмів і належав до групи динозаврів із беззубими дзьобами, відомих як ценагнатиди (Caenagnathidae).

За словами вчених, Infernogallus jamesi, ймовірно, був схожий на казуара (великий нелітаючий птах) з головою папуги. У нього був беззубий дзьоб, великі очі, а тіло було вкрите пір’ям.

Казуар Фото: Wikipedia

За допомогою комп'ютерної томографії вчені змогли з'ясувати, чим харчувався цей дивний динозавр. Порівнявши череп і кістки цієї викопної тварини з сучасними птахами, вчені дійшли висновку, що новий динозавр не мав потужного укусу, здатного розтрощувати кістки. Аналіз показав, що м’язи в нижній частині щелепи були добре розвинені, що дозволяло динозавру здійснювати щелепами рухи вперед-назад. Такі рухи ефективні для пережовування м’якої рослинної їжі.

Вчені виявили скам"янілі рештки нового виду динозаврів — Infernogallus jamesi Фото: IFLS

Також вчені з’ясували, що в процесі еволюції ці динозаври стали краще пристосовані до споживання фруктів. У той час, коли вони жили, фрукти ставали більшими та складнішими за своєю структурою. Йдеться про плоди, що нагадують сучасні персики або вишні.

На дзьобі динозавра було виявлено зазубрини. Вони схожі на ті, що зустрічаються у сучасних тварин, які харчуються фруктами. Дзьоб динозавра найбільше нагадує дзьоби папуг, які поїдають плоди.

І все ж палеонтологи не стверджують, що динозавр Infernogallus jamesi харчувався виключно фруктами. Швидше за все, він споживав також інші м’які частини рослин.

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