"Адская курица": ученые обнаружили первого в мире динозавра, который питался фруктами (фото)
Палеонтологи обнаружили окаменелые останки необычного на вид динозавра. Это был первый плодоядный динозавр на Земле.
Ученые обнаружили в США в формации Hell Creek окаменелые останки нового вида динозавров — Infernogallus jamesi. Палеонтологи смогли выяснить, чем питался этот динозавр. Оказалось, что основой его рациона были фрукты. Это первый вид динозавров, который, как считают ученые, был плодоядным. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет IFLScience.
В меловой период (143 – 66 млн лет назад), когда жил динозавр Infernogallus jamesi, местность, где ли обнаружены его останки, представляла собой влажный лесистый ландшафт. Здесь появились одни из первых цветковых и плодовых растений.
Название Infernogallus jamesi было дано не просто так. Латинское слово inferno ("ад") отсылает к формации Hell Creek ("Адский ручей"), а gallus означает "курица". Что касается слова jamesi, то Джеймсом звали дедушку одного из авторов исследования.
Палеонтологи обнаружили практически все части скелета динозавра, за исключением хвоста. Это помогло выяснить, что динозавр был размером с индейку, весил около 12 килограммов и относился к группе динозавров с беззубыми клювами, известных как ценагнатиды (Caenagnathidae).
По словам ученых, Infernogallus jamesi, вероятно, был похож на казуара (большая нелетающая птица) с головой попугая. У него был беззубый клюв, большие глаза, а тело было покрыто перьями.
Ученые с помощью компьютерной томографии смогли выяснить, чем питался этот странный динозавр. Сравнив череп и кости этого ископаемого животного с современными птицами, ученые пришли к выводу, что новый динозавр не обладал мощным укусом, способным дробить кости. Анализ показал, что мышцы в нижней части челюсти были хорошо развиты, что позволяло динозавру совершать челюстями движения вперед-назад. Такие движения эффективны для пережевывания мягкой растительной пищи.
Также ученые выяснили, что в процессе эволюции эти динозавры стали лучше приспособлены к поеданию фруктов. В то время, когда они жили фрукты становились крупнее и сложнее по своей структуре. Речь идет о плодах, напоминающих современные персики или вишни.
На клюве динозавра были обнаружены зазубрины. Они похожи на те, что встречаются у современных животных, питающихся фруктами. Клюв динозавра больше всего напоминает клювы попугаев, поедающих плоды.
И все же палеонтологи не утверждают, что динозавр Infernogallus jamesi питался исключительно фруктами. Скорее всего, он употреблял в пищу и другие мягкие части растений.
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