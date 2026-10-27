"Адская курица": ученые обнаружили первого в мире динозавра, который питался фруктами (фото)

Палеонтологи обнаружили окаменелые останки необычного на вид динозавра. Это был первый плодоядный динозавр на Земле.

Ученые обнаружили в США в формации Hell Creek окаменелые останки нового вида динозавров — Infernogallus jamesi. Палеонтологи смогли выяснить, чем питался этот динозавр. Оказалось, что основой его рациона были фрукты. Это первый вид динозавров, который, как считают ученые, был плодоядным. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет IFLScience.

В меловой период (143 – 66 млн лет назад), когда жил динозавр Infernogallus jamesi, местность, где ли обнаружены его останки, представляла собой влажный лесистый ландшафт. Здесь появились одни из первых цветковых и плодовых растений.

Название Infernogallus jamesi было дано не просто так. Латинское слово inferno ("ад") отсылает к формации Hell Creek ("Адский ручей"), а gallus означает "курица". Что касается слова jamesi, то Джеймсом звали дедушку одного из авторов исследования.

Infernogallus jamesi - реконструкция внешнего вида Фото: IFLS

Палеонтологи обнаружили практически все части скелета динозавра, за исключением хвоста. Это помогло выяснить, что динозавр был размером с индейку, весил около 12 килограммов и относился к группе динозавров с беззубыми клювами, известных как ценагнатиды (Caenagnathidae).

По словам ученых, Infernogallus jamesi, вероятно, был похож на казуара (большая нелетающая птица) с головой попугая. У него был беззубый клюв, большие глаза, а тело было покрыто перьями.

Казуар Фото: Wikipedia

Ученые с помощью компьютерной томографии смогли выяснить, чем питался этот странный динозавр. Сравнив череп и кости этого ископаемого животного с современными птицами, ученые пришли к выводу, что новый динозавр не обладал мощным укусом, способным дробить кости. Анализ показал, что мышцы в нижней части челюсти были хорошо развиты, что позволяло динозавру совершать челюстями движения вперед-назад. Такие движения эффективны для пережевывания мягкой растительной пищи.

Ученые обнаружили окаменелые останки нового вида динозавров — Infernogallus jamesi Фото: IFLS

Также ученые выяснили, что в процессе эволюции эти динозавры стали лучше приспособлены к поеданию фруктов. В то время, когда они жили фрукты становились крупнее и сложнее по своей структуре. Речь идет о плодах, напоминающих современные персики или вишни.

На клюве динозавра были обнаружены зазубрины. Они похожи на те, что встречаются у современных животных, питающихся фруктами. Клюв динозавра больше всего напоминает клювы попугаев, поедающих плоды.

И все же палеонтологи не утверждают, что динозавр Infernogallus jamesi питался исключительно фруктами. Скорее всего, он употреблял в пищу и другие мягкие части растений.

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