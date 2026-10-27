Таємничий храм знайшли біля королівського кургану: там поховано легендарного правителя (фото)

На півночі Німеччини археологи виявили незвичайну квадратну споруду, яка, ймовірно, слугувала місцем зібрань для проведення релігійних обрядів, спільних трапез і, можливо, жертвоприношень тварин майже 2 800 років тому.

Споруду знайшли у вересні 2026 року поблизу Седдіна — села на північний захід від Берліна, відомого королівським похоронним комплексом бронзової доби, пише Heritage Daily.

Нещодавно виявлена будівля, що датується приблизно 850 роком до н. е., має розміри приблизно 10,6 метра з півночі на південь і 11,4 метра зі сходу на захід. Її майже квадратна форма робить її особливо незвичайною для цього регіону, де споруди того періоду зазвичай були довгими та прямокутними.

Майже квадратна форма робить споруду особливо незвичайною для цього регіону Фото: University of Göttingen

Франц Шоппер, державний археолог Бранденбургу та директор регіонального управління з питань культурної спадщини, вважає, що споруда мала церемоніальне призначення. "Ми вважаємо, що ця майже квадратна споруда використовувалася для культових та ритуальних цілей", — сказав він. Шоппер описав її як "Templum" — термін, який вживається для позначення споруди, очевидно пов'язаної з релігійною або ритуальною діяльністю.

Призначення споруди поки що не встановлено, але матеріали, знайдені навколо неї, дали дослідникам кілька підказок. Під час розкопок було виявлено ями, що містили велику кількість кераміки пізньої бронзової доби. Деякі з посудин були особливо великими — діаметр їхніх країв перевищував 50 сантиметрів. Ці знахідки свідчать про те, що на цьому місці неодноразово збиралися великі групи людей.

Дослідники також виявили численні кістки тварин, багато з яких, судячи з усього, були навмисно спалені. Ці останки викликають питання щодо того, що саме відбувалося в Седдіні. Тварин, можливо, готували та споживали під час спільних бенкетів, після чого їхні кістки спалювали. З іншого боку, цілих тварин могли спалювати як жертвоприношення під час релігійних церемоній.

Під час розкопок було виявлено ями, що містили велику кількість кераміки пізньої бронзової доби Фото: University of Göttingen

Доктор Іммо Геске з Геттінгенського університету, який очолює розкопки, наголосив на важливості цих знахідок. За словами Геске, поєднання незвичайної споруди та розташованих поруч ям, що містять ритуальні посудини, не має відомих аналогів у північній бронзовій добі.

Приблизно в IX столітті до н. е. ця місцевість, судячи з усього, була місцем розташування чималого поселення. Археологи оцінюють, що на площі близько 2 000 квадратних метрів проживало від 200 до 300 осіб. До складу громади, ймовірно, входили селяни, теслі та інші ремісники, чия праця забезпечувала повсякденне життя.

Квадратна споруда стояла на одній із найвищих точок поселення, поруч із монументальним курганом, який привертав увагу упродовж багатьох поколінь. Її розташування, можливо, мало важливе значення, хоча дослідникам ще належить встановити, чи були будівля та курган частиною єдиного церемоніального комплексу.

Курган пов'язаний з історією "короля Хінца" — легендарної постаті з місцевого фольклору. Чи був він справжнім правителем, досі невідомо. Шоппер зазначив, що "Хінц — це поширене ім'я, еквівалентне Генріху", припускаючи, що воно, можливо, стало асоціюватися з давнім похованням завдяки пізнішим традиціям.

Курган пов'язаний з історією "короля Хінца" — легендарної постаті з місцевого фольклору Фото: Wikimedia Commons

Проте в регіоні не збереглося жодних письмових джерел, які б дозволили ідентифікувати особу, поховану в кургані. Кремовані людські останки, колись вилучені з гробниці, зокрема фрагменти кісток і зубів, були втрачені під час Другої світової війни.

Наразі Седдін дає рідкісну можливість зазирнути у звичаї бронзової доби, про які не збереглося жодних письмових свідчень. Кераміка, обпалені кістки та залишки квадратної споруди — це збережені свідчення місця, де люди, ймовірно, збиралися як з соціальних, так і з релігійних цілей.

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