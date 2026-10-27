Таинственный храм обнаружили возле королевского кургана: там похоронен легендарный правитель (фото)

На севере Германии археологи обнаружили необычное квадратное сооружение, которое, вероятно, служило местом собраний для проведения религиозных обрядов, совместных трапез и, возможно, жертвоприношений животных почти 2 800 лет назад.

Сооружение обнаружили в сентябре 2026 года недалеко от Седдина — деревни к северо-западу от Берлина, известной королевским погребальным комплексом бронзового века, пишет Heritage Daily.

Недавно обнаруженное здание, датируемое примерно 850 годом до н. э., имеет размеры примерно 10,6 метра с севера на юг и 11,4 метра с востока на запад. Её почти квадратная форма делает её особенно необычной для этого региона, где сооружения того периода обычно были длинными и прямоугольными.

Почти квадратная форма делает это сооружение особенно необычным для этого региона Фото: University of Göttingen

Франц Шоппер, государственный археолог Бранденбурга и директор регионального управления по вопросам культурного наследия, считает, что сооружение имело церемониальное назначение. "Мы полагаем, что это почти квадратное сооружение использовалось для культовых и ритуальных целей", — сказал он. Шоппер охарактеризовал её как "Templum" — термин, который используется для обозначения сооружения, очевидно связанного с религиозной или ритуальной деятельностью.

Назначение сооружения пока не установлено, но материалы, найденные вокруг него, дали исследователям несколько подсказок. В ходе раскопок были обнаружены ямы, содержавшие большое количество керамики позднего бронзового века. Некоторые из сосудов были особенно большими — диаметр их краев превышал 50 сантиметров. Эти находки свидетельствуют о том, что на этом месте неоднократно собирались большие группы людей.

Исследователи также обнаружили многочисленные кости животных, многие из которых, судя по всему, были намеренно сожжены. Эти останки вызывают вопросы о том, что именно происходило в Седдине. Животных, возможно, готовили и употребляли в пищу во время совместных пиров, после чего их кости сжигали. С другой стороны, целых животных могли сжигать в качестве жертвоприношений во время религиозных церемоний.

В ходе раскопок были обнаружены ямы, содержавшие большое количество керамики позднего бронзового века Фото: University of Göttingen

Доктор Иммо Геске из Геттингенского университета, возглавляющий раскопки, подчеркнул важность этих находок. По словам Геске, сочетание необычного сооружения и расположенных рядом ям, содержащих ритуальные сосуды, не имеет известных аналогов в северной бронзовой эпохе.

Примерно в IX веке до н. э. эта местность, судя по всему, была местом расположения довольно крупного поселения. По оценкам археологов, на площади около 2 000 квадратных метров проживало от 200 до 300 человек. В состав общины, вероятно, входили крестьяне, плотники и другие ремесленники, чей труд обеспечивал повседневную жизнь.

Квадратное сооружение стояло на одной из самых высоких точек поселения, рядом с монументальным курганом, привлекавшим внимание на протяжении многих поколений. Её расположение, возможно, имело важное значение, хотя исследователям ещё предстоит установить, были ли здание и курган частью единого церемониального комплекса.

Курган связан с историей "короля Хинца" — легендарного персонажа из местного фольклора. Был ли он настоящим правителем, до сих пор неизвестно. Шоппер отметил, что "Хинц — это распространённое имя, эквивалентное Генриху", предположив, что оно, возможно, стало ассоциироваться с древним захоронением благодаря более поздним традициям.

Курган связан с историей "короля Хинца" — легендарного персонажа из местного фольклора Фото: Wikimedia Commons

Однако в регионе не сохранилось никаких письменных источников, которые позволили бы установить личность человека, похороненного в кургане. Кремированные человеческие останки, когда-то извлечённые из гробницы, в частности фрагменты костей и зубов, были утрачены во время Второй мировой войны.

В настоящее время Седдин предоставляет редкую возможность заглянуть в обычаи бронзового века, о которых не сохранилось никаких письменных свидетельств. Керамика, обожженные кости и остатки квадратного сооружения — это сохранившиеся свидетельства места, где люди, вероятно, собирались как в социальных, так и в религиозных целях.

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