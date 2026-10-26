Найдавніший серед усіх: незвичайний артефакт створили 11 тисяч років тому (фото)

Археологічні знахідки можуть розкрити несподівані подробиці про те, як жили люди тисячі років тому. Невелика кам'яна скульптура, знайдена в печері поблизу Вифлеєма, стала прикладом того, як доісторичні спільноти зображували людські стосунки та фізичну близькість.

Артефакт, відомий як "Коханці з Айн-Сакрі", створили приблизно 11 000 років тому. Скульптура вважається одним із найдавніших відомих творів мистецтва, що зображують інтимну людську близькість, пише IFLScience.

Витесана з шматка кальциту, скульптура зображує дві людські фігури, що сидять обличчям до обличчя. Одна з них, здається, сидить на колінах іншої, причому обидві фігури нахиляються одна до одної в обіймах.

Британський музей, у якому зберігається цей артефакт, зазначає, що положення фігур натякає на фізичну близькість. У описі пояснюється, що ноги однієї фігури обіймають талію іншої, "натякаючи на статевий контакт". Музей також відзначає незвичайний дизайн скульптури, а саме те, як її низький рельєф поєднує вигляд ніжного обійму з чітко вираженими анатомічними формами.

Скульптура з кальциту зображує дві людські фігури, що сидять обличчям до обличчя Фото: Wikimedia Commons

Дослідження цього предмета почалося у 1933 році, коли французький дипломат і археолог Рене Невіль натрапив на нього в невеликому музеї, яким керував релігійний орден, відомий як "Французькі отці". Спочатку цю різьбу знайшов бедуїн, який подорожував між Віфлеємом і Мертвим морем.

Невіль розшукав людину, яка виявила цей предмет, і дізнався, звідки походить артефакт. Чоловік привів його до печери Айн-Сакрі, яка й дала скульптурі її назву. Подальші розкопки показали, що печера використовувалася як житло представниками натуфійської культури.

Натуфійці жили в період переходу до більш осілих спільнот, займаючись полюванням та збиральництвом, тоді як деякі групи в регіоні починали переходити до землеробства. Вважається, що скульптура "Коханці з Айн-Сакрі" була створена саме в цей період, хоча ця оцінка базується на археологічних даних з навколишньої території, а не на безпосередньому датуванні скульптури.

Печера використовувалася як житло представниками натуфійської культури Фото: Wikimedia Commons

Обставини знахідки дають ще одну підказку щодо її можливої ролі. Скульптуру знайшли в житловому приміщенні, а не у похованні, що свідчить про її можливий зв'язок із повсякденним життям. Однак археологи не можуть точно визначити, як саме її використовували або що саме її творець хотів нею зобразити. Її значення могло бути особистим, соціальним або символічним, але наявні докази не дають остаточного пояснення.

Після смерті Невіля в 1952 році скульптуру придбав на аукціоні Британський музей. Вона залишається важливим зразком раннього людського мистецтва, поєднуючи просту кам'яну форму з темою, яка рідко зберігається настільки чітко в археологічних знахідках.

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