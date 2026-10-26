Самый древний из всех: необычный артефакт был создан 11 тысяч лет назад (фото)

Археологические находки могут раскрыть неожиданные подробности о том, как жили люди тысячи лет назад. Небольшая каменная скульптура, найденная в пещере недалеко от Вифлеема, стала примером того, как доисторические общины изображали человеческие отношения и физическую близость.

Артефакт, известный как "Влюбленные из Айн-Сакри", был создан примерно 11 000 лет назад. Скульптура считается одним из древнейших известных произведений искусства, изображающих интимную близость между людьми, пишет IFLScience.

Высеченная из куска кальцита, скульптура изображает две человеческие фигуры, сидящие лицом к лицу. Одна из них, кажется, сидит на коленях у другой, причем обе фигуры склоняются друг к другу в объятиях.

Британский музей, в котором хранится этот артефакт, отмечает, что положение фигур намекает на физическую близость. В описании поясняется, что ноги одной фигуры обхватывают талию другой, "намекая на половой контакт". Музей также отмечает необычный дизайн скульптуры, а именно то, как её низкий рельеф сочетает вид нежного объятия с чётко выраженными анатомическими формами.

Скульптура из кальцита изображает две человеческие фигуры, сидящие лицом к лицу Фото: Wikimedia Commons

Исследование этого предмета началось в 1933 году, когда французский дипломат и археолог Рене Невиль наткнулся на него в небольшом музее, которым руководил религиозный орден, известный как "Французские отцы". Первоначально эту резьбу нашёл бедуин, путешествовавший между Вифлеемом и Мёртвым морем.

Невиль разыскал человека, обнаружившего этот предмет, и узнал, откуда происходит артефакт. Мужчина привел его к пещере Айн-Сакри, которая и дала скульптуре её название. Дальнейшие раскопки показали, что пещера использовалась в качестве жилища представителями натуфийской культуры.

Натуфийцы жили в период перехода к более оседлым сообществам, занимаясь охотой и собирательством, в то время как некоторые группы в регионе начинали переходить к земледелию. Считается, что скульптура "Влюбленные из Айн-Сакри" была создана именно в этот период, хотя эта оценка основана на археологических данных с прилегающей территории, а не на непосредственной датировке скульптуры.

Пещера использовалась в качестве жилища представителями натуфийской культуры Фото: Wikimedia Commons

Обстоятельства находки дают ещё одну подсказку относительно её возможной роли. Скульптуру обнаружили в жилом помещении, а не в захоронении, что свидетельствует о её возможной связи с повседневной жизнью. Однако археологи не могут точно определить, как именно её использовали или что именно её создатель хотел ею изобразить. Её значение могло быть личным, социальным или символическим, но имеющиеся доказательства не дают окончательного объяснения.

После смерти Невилла в 1952 году скульптуру приобрел на аукционе Британский музей. Она остаётся важным образцом раннего человеческого искусства, сочетая простую каменную форму с темой, которая редко сохраняется столь чётко в археологических находках.

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