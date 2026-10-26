Нове відкриття змінює уявлення про жало: фільм "Людина-мураха" доведеться перезняти

Дослідники стверджують, що результати нового дослідження змінюють наше уявлення про призначення жала — схоже, фільм "Людина-мураха" потребуватиме досить незвичайного оновлення.

Уявіть, що ви — людина-мураха, ви зменшилися в розмірах і опинилися віч-на-віч із справжньою мурахою, яка націлила на вас жало. Здавалося б, жало потрібне лише для того, щоб жалити, а тому відстань може вас захистити. Однак тут відбувається щось несподіване: мураха покриває вас липкою отрутою, яка застигає, перетворюючись на клей, пише IFLScience.

Це здається дивним, проте в недавньому дослідженні, опублікованому на платформі препринтів bioRxiv, вчені описали раніше невідому поведінку мурах виду Lordomyrma azumai, яких тепер цілком можна назвати "мурахами-клеєметами".

Зазначимо, що вперше цей вид було описано у 1940-х роках, але лише зараз вчені з’ясували, що представники цього виду здатні "вистрілювати" у непроханих гостей клейкими нитками. За словами автора дослідження Хадзіме Сасакі з сільськогосподарського факультету Університету Кагави, наскільки відомо, це єдиний вид мурах, який виділяє нитки за допомогою жала.

Сам факт того, що мураха може випускати з жала щось, схоже на нитку, — вже дивовижний. За словами вчених, вид Lordomyrma azumai є гібридом Людини-павука та Людини-мурашки: комаха вистрілює отруйними нитками, які застигають подібно до клейкої речовини, що виділяється оксамитовими черв’яками.

За словами Сасакі, як правило, жало мурашки, бджоли чи оси сприймається як інструмент для укусу, тож можна сміливо сказати: цей вид мурашок повністю змінює наші уявлення про те, як працює жало.

Вчені виявили, що замість того, щоб впорскувати отруту всередину організму жертви, мураха фактично наносить її зовні. У результаті супротивник міцно прилипає до тієї поверхні, з якою стикається. Автори також визнають, що нам поки що невідомо, як саме, де і в якій формі ці мурахи зберігають свої токсичні властивості. Проте є певні свідчення того, що це цілком можливо.

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