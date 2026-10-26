Новое открытие меняет представление о жале: фильм "Человек-муравей" придется переснять

Исследователи заявляют, что результаты нового исследования меняют наше представление о назначении жала — похоже, фильм "Человек-муравей" потребует весьма необычного обновления.

Если представить, что вы — человек-муравей, вы уменьшились в размерах и оказались лицом к лицу с настоящим муравьем, который направил на вас жало. Казалось бы, жало нужно лишь для того, чтобы колоть, а потому расстояние может вас защитить. Однако тут происходит нечто неожиданно: муравей покрывает вас липким ядом, который застывает, превращаясь в клей, пишет IFLScience.

Это кажется странным, однако в недавнем исследовании, опубликованной на платформе препринтов bioRxiv, ученые описали неизвестное ранее поведение муравьев вида Lordomyrma azumai, которых теперь по праву можно назвать "муравьями клееметами".

Отметим, что впервые вид был описан в 1940-х годах, но лишь сейчас ученые выяснили, что представители вида способны "выстреливать" в непрошеных гостей клейкими нитями. По словам автора исследования Хадзимэ Сасаки с сельскохозяйственного факультета Университета Кагавы, насколько известно, это единственный вид муравьев, который выделяет нити с помощью жала.

Сам факт того, что муравей может выпускать из жала нечто, напоминающее нить — уже удивителен. По словам ученых, вид Lordomyrma azumai является гибридом Человека-паука и Человека-муравья: насекомое выстреливает ядовитыми нитями, которые застывают подобно клейкой субстанции, выделяемой бархатными червями.

По словам Сасаки, как правило, жало муравя, пчелы или осы воспринимается как инструмент для укола, так что можно смело сказать: этот вид муравьев полностью переворачивает наши представления о том, как работает жало.

Ученые обнаружили, что вместо того, чтобы впрыскивать яд внутрь организма жертвы, муравей фактически наносит его снаружи. В результате противник намертво прилипает к той поверхности, с которой соприкасается. Авторы также признают, что нам пока неизвестно, как именно, где и в какой форме эти муравьи сохраняют свои токсичные свойства. Тем не менее, есть некоторые свидетельства того, что это вполне возможно.

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