В Україні ростуть мамонтові дерева: де знайти велетнів висотою понад 50 метрів (фото)
У Закарпатті ростуть дерева, які вражають своїми розмірами навіть у порівняно молодому віці. Секвоядендрони велетенські, відомі також як мамонтові дерева, походять із Північної Америки, але їх можна побачити й у кількох місцях Закарпатської області.
У Лужанському лісництві на Рахівщині ростуть секвоядендрони, висаджені близько 1920 року. Нині їм трохи більше ста років, а висота дерев уже становить 45–55 метрів, пише Mukachevo.net.
Секвоядендрони велетенські — це хвойні дерева родом із гір Сьєрра-Невада в Каліфорнії, США. Вони належать до родини кипарисових і вважаються одними з найбільших дерев у світі за об'ємом стовбура. Ці дерева мають товсту, волокнисту кору, яка захищає їх від вогню, та можуть жити понад 3 000 років.
На відміну від секвой вічнозелених, які виростають надзвичайно високими, секвоядендрони вирізняються передусім масивними стовбурами. Саме через величезні розміри їх також називають мамонтовими деревами.
Побачити мамонтові дерева можна не лише на Рахівщині. Вони також ростуть в Ужгородському ботанічному саду та в дендропарку "Березинка" поблизу Мукачева.
Інші новини науки
- На Миколаївщині археологи виявили сакральну споруду віком понад 5 000 років. Її планують перевезти до музею та відновити відповідно до її первісного розташування.
- Біля села Білів на Рівненщині збереглися земляні вали та рови давнього укріплення. Понад тисячу років тому тут стояла фортеця, яка мала важливе оборонне значення.