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В Україні ростуть мамонтові дерева: де знайти велетнів висотою понад 50 метрів (фото)

Секвоядендрони відомі як мамонтові дерева
У Закарпатті ростуть гігантські дерева | Фото: Wikimedia Commons

У Закарпатті ростуть дерева, які вражають своїми розмірами навіть у порівняно молодому віці. Секвоядендрони велетенські, відомі також як мамонтові дерева, походять із Північної Америки, але їх можна побачити й у кількох місцях Закарпатської області.

У Лужанському лісництві на Рахівщині ростуть секвоядендрони, висаджені близько 1920 року. Нині їм трохи більше ста років, а висота дерев уже становить 45–55 метрів, пише Mukachevo.net.

Секвоядендрони велетенські походять з Каліфорнії
Секвоядендронам трохи більше ста років, а висота дерев уже становить 45–55 метрів
Фото: Wikimedia Commons

Секвоядендрони велетенські — це хвойні дерева родом із гір Сьєрра-Невада в Каліфорнії, США. Вони належать до родини кипарисових і вважаються одними з найбільших дерев у світі за об'ємом стовбура. Ці дерева мають товсту, волокнисту кору, яка захищає їх від вогню, та можуть жити понад 3 000 років.

На відміну від секвой вічнозелених, які виростають надзвичайно високими, секвоядендрони вирізняються передусім масивними стовбурами. Саме через величезні розміри їх також називають мамонтовими деревами.

Секвоядендрони ростуть в Україні
Секвоядендрони вирізняються передусім масивними стовбурами
Фото: Wikimedia Commons

Побачити мамонтові дерева можна не лише на Рахівщині. Вони також ростуть в Ужгородському ботанічному саду та в дендропарку "Березинка" поблизу Мукачева.

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