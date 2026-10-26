В Україні ростуть мамонтові дерева: де знайти велетнів висотою понад 50 метрів (фото)

У Закарпатті ростуть дерева, які вражають своїми розмірами навіть у порівняно молодому віці. Секвоядендрони велетенські, відомі також як мамонтові дерева, походять із Північної Америки, але їх можна побачити й у кількох місцях Закарпатської області.

У Лужанському лісництві на Рахівщині ростуть секвоядендрони, висаджені близько 1920 року. Нині їм трохи більше ста років, а висота дерев уже становить 45–55 метрів, пише Mukachevo.net.

Секвоядендронам трохи більше ста років, а висота дерев уже становить 45–55 метрів Фото: Wikimedia Commons

Секвоядендрони велетенські — це хвойні дерева родом із гір Сьєрра-Невада в Каліфорнії, США. Вони належать до родини кипарисових і вважаються одними з найбільших дерев у світі за об'ємом стовбура. Ці дерева мають товсту, волокнисту кору, яка захищає їх від вогню, та можуть жити понад 3 000 років.

На відміну від секвой вічнозелених, які виростають надзвичайно високими, секвоядендрони вирізняються передусім масивними стовбурами. Саме через величезні розміри їх також називають мамонтовими деревами.

Секвоядендрони вирізняються передусім масивними стовбурами Фото: Wikimedia Commons

Побачити мамонтові дерева можна не лише на Рахівщині. Вони також ростуть в Ужгородському ботанічному саду та в дендропарку "Березинка" поблизу Мукачева.

Інші новини науки