В Украине растут мамонтовые деревья: где найти великанов высотой более 50 метров (фото)

В Закарпатье растут деревья, которые поражают своими размерами даже в сравнительно молодом возрасте. Гигантские секвойядендроны, известные также как мамонтовые деревья, родом из Северной Америки, но их можно увидеть и в нескольких местах Закарпатской области.

В Лужанском лесничестве в Раховском районе растут секвойядендроны, высаженные около 1920 года. Сейчас им чуть больше ста лет, а высота деревьев уже составляет 45–55 метров, пишет Mukachevo.net.

Секвойядендронам чуть больше ста лет, а высота деревьев уже составляет 45–55 метров Фото: Wikimedia Commons

Гигантские секвойядендроны — это хвойные деревья, произрастающие в горах Сьерра-Невада в Калифорнии, США. Они относятся к семейству кипарисовых и считаются одними из самых крупных деревьев в мире по объёму ствола. Эти деревья имеют толстую, волокнистую кору, которая защищает их от огня, и могут жить более 3 000 лет.

В отличие от вечнозелёных секвой, которые достигают чрезвычайно больших высот, секвойядендроны отличаются прежде всего массивными стволами. Именно из-за своих огромных размеров их также называют мамонтовыми деревьями.

Секвойядендроны отличаются прежде всего массивными стволами Фото: Wikimedia Commons

Увидеть мамонтовые деревья можно не только в Раховском районе. Они также растут в Ужгородском ботаническом саду и в дендропарке "Березинка" недалеко от Мукачево.

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