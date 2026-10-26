Чорні діри більші за цілі галактики: вчені розкрили одну з таємниць темної матерії

Досі невідомо, що таке темна матерія. Вчені з’ясували, з чого вона точно не складається.

Нове дослідження показує, що чорні діри, маса яких перевищує масу цілих галактик, не є головним компонентом загадкової темної матерії. Однак менші чорні діри можуть бути темною матерією. Результати дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Space.

Щоб пояснити, чому галактики не розлітаються в різні боки, незважаючи на величезні швидкості їхнього обертання, вчені ввели поняття "темна матерія". Ця загадкова невидима речовина утримує галактики разом завдяки своїй гравітації. При цьому, як вважається, понад 80 % усієї матерії у Всесвіті становить темна матерія. Одна з теорій припускає, що вона складається з чорних дір з величезною масою.

Вчені вирішили перевірити, чи може темна матерія складатися з чорних дір, маса яких перевищує масу Сонця у 100 мільярдів разів і більше. При цьому маса деяких чорних дір може перевищувати масу цілих галактик, хоча їх ще й не виявлено.

Астрофізики дійшли висновку, що надзвичайно масивні чорні діри не можуть становити всю темну матерію. Але чи можуть вони бути її головним компонентом? Щоб відповісти на це питання, вчені проаналізували світло, що виникло через 380 000 років після Великого вибуху і досі пронизує Всесвіт. Воно називається реліктовим випромінюванням.

Нове дослідження показує, що чорні діри, маса яких перевищує масу цілих галактик, не є головним компонентом загадкової темної матерії Фото: space.com

Температура реліктового випромінювання змінюється залежно від відстані від нас, і це дає змогу зрозуміти, як розподілялася матерія у перші мільярди років існування космосу.

Аналіз реліктового випромінювання показав, що в ньому відсутні неоднорідності, які неминуче виникли б за наявності надзвичайно масивних чорних дір. А отже, такі об’єкти не можуть бути основними складовими темної матерії.

За словами вчених, результати дослідження не свідчать про те, що чорні діри, масивніші за галактики, не існують. Можливо, вони ховаються десь у глибинах космосу.

З іншого боку, темна матерія може складатися з відносно крихітних чорних дір, розміри яких можна порівняти з астероїдами. Астрофізики мають намір перевірити цю теорію.

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