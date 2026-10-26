У 100 разів більше за інші: створено найбільшу та найдетальнішу симуляцію Всесвіту (відео)

Вчені створили найбільшу та найдетальнішу модель перших 2 мільярдів років існування нашого Всесвіту.

Космічний телескоп Вебб дає змогу побачити найраніші етапи розвитку нашого Всесвіту з вражаючою деталізацією. Щоб допомогти астрономам інтерпретувати отримані дані, дослідники з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики розробили одну з найбільших і найдетальніших симуляцій раннього Всесвіту під назвою Lumina. Опис нової моделі наведено в дослідженні, опублікованому в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Popular Science.

У новій моделі Всесвіту відтворено взаємодію звичайної матерії, темної матерії та випромінювання протягом перших 2 мільярдів років існування Всесвіту. Це дає вченим можливість перевірити теорії щодо еволюції космосу після Великого вибуху. Порівнюючи дані спостережень із результатами моделювання Lumina, астрономи можуть з’ясувати, наскільки правильними є уявлення про фундаментальні закони Всесвіту, чи, можливо, їх варто переглянути.

Візуалізація космічної павутини розміром близько 650 мільйонів світлових років Фото: Popular Science

Астрономи досліджували космос і створювали дедалі складніші моделі для пояснення процесів формування зірок, галактик та інших космічних структур. Такі симуляції Всесвіту дають змогу перетворити теоретичні моделі на детальні прогнози. Якщо результати спостережень збігаються з прогнозами, то довіра до існуючих теорій зміцнюється. Якщо ж вчені виявляють суперечність, то це означає, що потрібно щось змінювати в існуючих теоріях.

Структура космічної павутини в моделюванні Lumina Фото: Popular Science

Для створення симуляції Всесвіту Lumina знадобилося задіяти понад 15 000 графічних процесорів на суперкомп’ютері Frontier, розташованому в Національній лабораторії Оук-Рідж (США). Вчені змоделювали безпрецедентно великий фрагмент раннього Всесвіту, зберігши при цьому рівень деталізації, необхідний для вивчення формування галактик, зірок і чорних дір. Обсяг космічного простору, охоплений цією симуляцією, більш ніж у 100 разів перевищує попередні моделювання. Lumina охоплює область космосу, що відповідає кубу зі стороною приблизно 1,5 мільярда світлових років.

Структура космічної павутини. На ній показано, де у ранньому Всесвіті водень перейшов у свою сучасну форму Фото: Popular Science

Lumina демонструє, як виникли найперші галактики та як вони перетворювали великі газові простори між собою протягом перших 2 мільярдів років існування Всесвіту.

Космічна карта, що відображає розподіл темної матерії в рамках моделювання Lumina Фото: Popular Science

У майбутніх дослідженнях ця модель буде використовуватися для вивчення того, як гази переміщуються між галактиками, як випромінювання, що виникло після Великого вибуху, вплинуло на космічну еволюцію та як з часом розвивалися області інтенсивного зореутворення.

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