Фізики створили Великий вибух на Землі: що сталося в першу секунду існування Всесвіту

Вчені не можуть безпосередньо побачити те, що відбувалося в перші миті існування Всесвіту. Але в цьому їм допомагають прискорювачі частинок.

Всесвіт виник у результаті Великого вибуху 13,8 мільярдів років тому. Вважається, що надщільна точка, відома як сингулярність, за частку секунди розширилася до неймовірних розмірів, і це розширення триває й досі. Але що саме відбувалося в першу секунду після Великого вибуху? Чи існувало щось до Великого вибуху? Чим закінчиться існування Всесвіту? На ці запитання відповідає астрофізик Ден Хупер із Національної прискорювальної лабораторії імені Фермі (США), пише Sky at Night Magazine.

Звідки фізики знають, що відбувалося в першу секунду після Великого вибуху?

У розпорядженні вчених є безліч важливих спостережень і вимірювань, які стосуються періоду від кількох секунд після Великого вибуху до наших днів. Ці дані показують, як розвивався Всесвіт.

Однак астрофізики не можуть зазирнути у перші секунди та частки секунди після Великого вибуху навіть за допомогою найпотужніших космічних телескопів.

Оскільки неможливо спостерігати цей період безпосередньо, вчені відтворюють Великий вибух за допомогою потужних прискорювачів частинок. Точніше кажучи, вони створюють дуже гарячі умови, в яких існувала кварк-глюонна плазма у перші частки секунди після Великого вибуху. Таким чином вчені можуть зрозуміти, як поводилася матерія на самому початку, коли ще не було атомів та протонів і нейтронів, що складають їхні ядра.

Що було до Великого вибуху?

Наразі фізики вважають, що до Великого вибуху нічого не існувало. Згідно з традиційною теорією Великого вибуху, час, як і простір, виник разом із Великим вибухом. До цього моменту їх не існувало.

Але через кілька десятиліть, як припускає Хупер, астрофізики можуть з’ясувати, що все-таки до Великого вибуху щось існувало. Але це лише теоретичне припущення.

Водночас безпосередньо побачити те, що сталося в першу секунду після Великого вибуху, мають допомогти майбутні космічні телескопи, запуск яких може відбутися протягом найближчих 10 років. Вони зможуть виявити гравітаційні хвилі, що виникли в момент Великого вибуху, та частинки під назвою нейтрино, які з’явилися в першу секунду після Великого вибуху.

Як закінчиться життя Всесвіту?

За словами Хупера, вчені роблять прогнози щодо того, як завершиться існування Всесвіту, але немає повної впевненості в тому, що ці прогнози виявляться правильними.

Згідно з сучасними уявленнями, Всесвіт розширюватиметься вічно. У міру цього процесу він ставатиме дедалі менш щільним і дедалі холоднішим.

Зрештою всі наявні запаси енергії вичерпаються, а Всесвіт перетвориться на холодну космічну порожнечу.

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