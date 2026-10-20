Ми могли б взагалі не існувати, якби не забута всіма частинка: що з’ясували фізики

Питання про те, чому ми існуємо, є однією з найбільших загадок. Фізики вважають, що знайшли на нього відповідь.

Фізики стверджують, що ключ до нашого існування криється в одній, всіма забутій частинці. Вона називається відокремленим важким нейтрино. Саме ця частинка могла відіграти найважливішу роль у формуванні необхідних умов для появи зірок, планет і життя. Якби не ця частинка, як припускають вчені, нас би взагалі не було. Стаття опублікована в журналі Physical Review Letters, пише Daily Mail.

Фізики вже давно намагаються з’ясувати, чому у Всесвіті існує більше матерії, ніж антиматерії, хоча під час Великого вибуху елементарні частинки та античастинки мали б з’явитися у співвідношенні 50 до 50. Але тут же виникає проблема: при зіткненні такі частинки знищують одна одну, і залишається лише випромінювання, а отже, Всесвіт у тому вигляді, в якому ми його знаємо, взагалі б не виник.

Добре, що у Всесвіті більше матерії, ніж антиматерії, адже саме з неї складаються зірки, планети та всі відомі нам живі істоти. Але чому матерії більше? Фізики вважають, що розгадка криється в частинці, яка називається відокремлене важке нейтрино.

Нейтрино — це крихітна електрично нейтральна елементарна частинка, яка вкрай рідко вступає у взаємодію з іншими видами матерії. Щоб пояснити, чому маса звичайних нейтрино така мала, деякі теорії у фізиці елементарних частинок припускають існування трьох важких правосторонніх нейтрино.

Добре, що у Всесвіті більше матерії, ніж антиматерії, адже саме з неї складаються зірки, планети та всі відомі нам живі істоти Фото: CERN

Третє, відокремлене важке нейтрино часто ігнорували вчені через його слабку взаємодію з іншими частинками та велику масу, через що воно здавалося неважливим для багатьох теоретичних моделей у фізиці елементарних частинок.

Однак автори статті дійшли висновку, що ця частинка могла мати величезний вплив на розвиток Всесвіту на найраніших етапах його існування. Оскільки такі частинки слабо взаємодіють з навколишньою матерією і розпадаються відносно повільно, у якийсь момент вони могли зосередити в собі більше енергії, ніж усе інше випромінювання у Всесвіті.

Це могло спричинити дуже швидке розширення космосу понад 13 мільярдів років тому, що призвело до зміни умов, за яких формувалися матерія та антиматерія. Тобто відокремлене важке нейтрино могло сприяти тому, що матерії утворилося більше, ніж антиматерії, як показують розрахунки фізиків.

Якщо в результаті цих процесів матерії виявилося хоча б трохи більше, ніж антиматерії, то навіть після взаємного знищення залишилося достатньо матерії для формування всього того, що ми спостерігаємо у Всесвіті сьогодні, стверджують вчені.

Поки що це лише теоретична гіпотеза, адже фізики не довели, що такі важкі нейтрино справді існують.

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