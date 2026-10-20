Дивом ніхто не постраждав: в Індонезії з космосу впала величезна частина китайської ракети (фото)

Індонезійська влада розпочала розслідування інциденту, який міг призвести до людських жертв.

Неподалік від міста Сампіт на індонезійській частині острова Калімантан у понеділок, 19 жовтня, було виявлено величезний уламок, який, як припускають, належить китайській ракеті, що впав із космосу. У вівторок, 20 жовтня, неподалік від цього місця було виявлено другий уламок, як вважається, тієї ж ракети. Перший уламок шириною близько 9 метрів впав на плантацію олійних пальм неподалік від житлових будинків. Дивом ніхто не постраждав, пише France24.

Один із працівників компанії PT Agro Bukit, що займається виробництвом пальмової олії, виявив неподалік від житлових будинків та виробничих об’єктів металевий предмет. Спочатку працівник подумав, що це уламок літака. Цей об’єкт знаходився на плантації олійних пальм приблизно за три кілометри від житлового комплексу компанії PT Agro Bukit. Зазвичай працівники перебувають на цій плантації, але об’єкт впав тоді, коли там уже нікого не було. Повідомляється, що місцеві жителі чули гучний вибух увечері в понеділок, 19 жовтня. Ймовірно, він був пов’язаний із падінням металевого предмета. У місцевій поліції повідомили, що цей об’єкт нагадує велику вигнуту алюмінієву пластину шириною приблизно 9 метрів, на якій є сліди горіння.

Цей об"єкт розташовувався на плантації олійних пальм приблизно за три кілометри від житлового комплексу Фото: AFP

Представники Національного агентства з досліджень та інновацій Індонезії заявили, що цей об’єкт є космічним сміттям і, ймовірно, це частина китайської ракети "Чжуцюе-2E" (Zhuque-2E). Минулого тижня уряд Китаю повідомив, що ця ракета вивела в космос кілька китайських супутників.

Зазвичай ступені ракет після виведення корисного навантаження на орбіту повертаються в атмосферу і згорають там. При цьому вхід в атмосферу відбувається контрольовано над океанами, щоб уникнути падіння потенційних уламків на населені райони. Справа в тому, що деякі частини ракет можуть не згоріти в атмосфері.

Влада Індонезії розпочала розслідування інциденту, пов"язаного з падінням уламків космічного сміття Фото: AFP

Індонезійські дослідники також виявили приблизно за 1 кілометр від місця падіння першого уламка другий фрагмент космічного сміття, який, як вважається, також належить тій самій китайській ракеті. Цю знахідку виявили вранці у вівторок, 20 жовтня. Цей об’єкт має круглу форму і, схоже, також виготовлений з алюмінієвого сплаву.

Індонезійська влада розпочала розслідування інциденту, пов’язаного з падінням уламків космічного сміття. Наразі уламки досліджують на військовій авіабазі, що розташована неподалік.

Згідно з міжнародним правом, країна, яка запустила ракету в космос, несе відповідальність за можливу шкоду, заподіяну уламками цієї ракети поверхні Землі. Індонезійські чиновники заявили, що ніхто не постраждав і не було руйнувань внаслідок падіння космічного сміття.

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