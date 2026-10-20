Чорна діра в центрі Чумацького Шляху поводиться дивно: поруч виявлено несподіваний газ (фото)

Астрономи з’ясували, що газові хмари навколо чорної діри Стрілець А* мають практично той самий склад, що й зірки на орбіті масивного пожирача речовини.

У центрі нашої галактики Чумацький Шлях розташована надмасивна чорна діра Стрілець А*, маса якої приблизно в 4 мільйони разів перевищує масу Сонця. Вона відрізняється від багатьох інших центральних чорних дір у інших галактиках, адже не дуже активно поглинає навколишню матерію. Можливо, це пов’язано з незвичайним хімічним складом газу, що оточує чорну діру. Результати дослідження, проведеного за допомогою космічного телескопа "Вебб", опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Phys.

Астрономи називають металами хімічні елементи, які важчі за водень і гелій. Це найпоширеніші елементи, і вони першими з’явилися у космосі. До металів належать, наприклад, вуглець, кисень, залізо чи золото. Наявність важких хімічних елементів у міжзоряному газі визначає, наскільки легко цей газ може поглинути чорна діра, кажуть вчені.

У центрі нашої галактики Чумацький Шлях розташована надмасивна чорна діра Стрілець А*. Ось її фотографія Фото: EHT Collaboration

Чорна діра Стрілець А* поглинає набагато менше речовини і робить це повільніше, ніж надмасивні чорні діри в інших галактиках. Ймовірною причиною цього є те, що в газі, яка оточує чорну діру, міститься багато металів.

Астрономи виявили напрочуд багато металів у газі, що оточує чорну діру Стрілець А* Фото: NASA

Саме їх виявили астрономи за допомогою космічного телескопа "Вебб", коли дослідили хімічний склад газових хмар, що обертаються навколо центральної надмасивної чорної діри нашої галактики. Астрономи вважають, що ці газові хмари наповнилися великою кількістю металів у результаті вибухів зірок, які викинули речовину в околиці чорної діри.

Вчені також з’ясували, що склад цього газу дуже схожий на хімічний склад зірок, які обертаються навколо чорної діри Стрілець А*. Це означає, що цей міжзоряний газ міг утворитися одночасно з ними.

Це дослідження може допомогти краще зрозуміти, як метали розподіляються навколо надмасивних чорних дір в інших галактиках, а також з’ясувати, завдяки яким процесам багато з цих металів потрапили на Землю.

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