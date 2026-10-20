Черная дыра в центре Млечного Пути ведет себя странно: рядом обнаружен неожиданный газ (фото)

Астрономы выяснили, что газовые облака вокруг черной дыры Стрелец А* имеют практически тот же состав, что и звезды на орбите массивного пожирателя материи.

В центре нашей галактики Млечный Путь находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, масса которой примерно в 4 миллиона раз больше массы Солнца. Она отличается от многих других центральных черных дыр в других галактиках, ведь не очень активно поглощает окружающую материю. Возможно, это связано с необычным химическим составом окружающего черную дыру газа. Результаты исследования, проведенного с помощью космического телескопа Уэбб, опубликованы в журнале The Astronomical Journal, пишет Phys.

Астрономы называют металлами химические элементы, которые тяжелее водорода и гелия. Это самые распространение элементы, и они первыми возникли в космосе. А металлами называют, например, углерод, кислород, железо или золото. Присутствие тяжелых химических элементов в межзвездном газе определяет, насколько легко этот газ может поглотить черная дыра, говорят ученые.

В центре нашей галактики Млечный Путь находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*. Это ее фотография Фото: EHT Collaboration

Черная дыра Стрелец А* поглощает гораздо меньше материи и делает это медленнее, чем сверхмассивные черные дыры в других галактиках. Вероятной причиной этого является то, что в окружающем черную дыру газе находится много металлов.

Астрономы обнаружили удвительно много металлов в газе, окружающем черную дыру Стрелец А* Фото: NASA

Именно их обнаружили астрономы с помощью космического телескопа Уэбб, когда изучили химический состав газовых облаков, которые вращаются вокруг центральной сверхмассивной черной дыры нашей галактики. Астрономы считают, что эти газовые облака наполнились большим количеством металлов в результате взрывов звезд, которые выбросили вещество в окрестности черной дыры.

Ученые также выяснили, что состав этого газа очень похож на химический состав звезд, которые вращаются вокруг черной дыры Стрелец А*. Это значит, что данный межзвездный газ и могли сформироваться одновременно.

Это исследование может помочь лучше понять, как металлы распределяются вокруг сверхмассивных черных дыр в других галактиках, а также понять процессы, благодаря которым многие из этих металлов попали на Землю.

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