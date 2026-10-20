Чудом никто не пострадал: в Индонезии из космоса упала огромная часть китайской ракеты (фото)

Индонезийские власти начали расследование инцидента, который мог привести к человеческим жертвам.

Недалеко от города Сампит на индонезийской части острова Калимантан, в понедельник, 19 октября, был обнаружен огромный обломок, как предполагается китайской ракеты, который свалился из космоса. Во вторник, 20 октября, недалеко этого мета был обнаружен второй обломок, как считается, той же ракеты. Первый обломок шириной около 9 метров упал на плантацию масличных пальм недалеко от жилых домов. Чудом никто не пострадал, пишет France24.

Один из работников компании PT Agro Bukit, занимающейся производством пальмового масла, обнаружил недалеко от жилых домов и производственных объектов, металлический объект. Изначально работник подумал, что это обломок самолета. Этот объект находился на плантации масленичных пальм примерно в трех километрах от жилого комплекса компании PT Agro Bukit. Обычно работники находятся на этой плантации, но объект упал тогда, когда там уже никого не было. Сообщается, что местные жители слышали громкий взрыв вечером в понедельник, 19 октября. Вероятно, он был связан с падением металлического предмета. В местной полиции сообщили, что этот объект напоминает большую изогнутою алюминиевую пластину шириной примерно 9 метров, которая имеет следы горения.

Этот объект находился на плантации масленичных пальм примерно в трех километрах от жилого комплекса Фото: AFP

Представители Национального агентства по исследованиям и инновациям Индонезии заявили, что этот объект является космическим мусором, и, вероятно, это часть китайской ракеты "Чжуцюэ-2E" (Zhuque-2E). На прошлой неделе правительство Китая сообщило, что данная ракета вывела в космос несколько китайских спутников.

Обычно ступени ракет после вывода полезной нагрузки на орбиту входят обратно в атмосферу и сгорают там. При этом вход в атмосферу осуществляется контролируемым образом над океанами, чтобы избежать падения потенциальных обломков на населенные районы. Дело в том, что некоторые части ракет могут не сгореть в атмосфере.

Индонезийские власти начали расследование инцидента, связанного с падениями фрагментов космического мусора Фото: AFP

Индонезийские исследователи также обнаружили примерно в 1 километре от места падения первого обломка второй фрагмент космического мусора, который, как считается, также принадлежит то же китайской ракете. Эту находку обнаружили утром во вторник, 20 октября. Этот объект имеет круглую форму и похоже также изготовлен из алюминиевого сплава.

Индонезийские власти начали расследование инцидента, связанного с падениями фрагментов космического мусора. В настоящее время обломки изучают на расположенной неподалеку военной авиабазе.

Согласно международному праву, страна, запустившая ракету в космос, несет ответственность за возможный ущерб, причиненный обломками этой ракеты поверхности Земли. Индонезийские чиновники заявили, что никто не пострадал и не было разрушений задний в результате падения космического мусора.

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