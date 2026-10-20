Мы могли вообще не существовать, если бы не забытая всеми частица: что выяснили физики

Вопрос о том, почему мы существуем, является одной из самых больших загадок. Физики считают, что нашли на него ответ.

Физики утверждают, что ключ к нашему существованию кроется в одной всеми забытой частице. Она называется отсоединенное тяжелое нейтрино. Именно эта частиц могла сыграть важнейшую роль в формировании необходимых условий для появления звезд, планет и жизни. Если бы не эта частица, как предполагают ученые, нас бы вообще не было. Статья опубликована в журнале Physical Review Letters, пишет Daily Mail.

Физики давно пытаются понять, почему во Вселенной существует больше материи, чем антиматерии, хотя во время Большого взрыва элементарные частицы и античастицы должны были появиться в соотношении 50 на 50. Но тут же возникает проблема: при встрече такие частицы уничтожают друг друга, и остается лишь излучение, а значит Вселенная в том виде, в котором мы ее знаем, вообще бы не возникла.

Хорошо, что во Вселенной больше материи, чем антиматерии, ведь из первой состоят звезды, планеты и все известные нам живые существа. Но почему материи больше? Физики считают, что разгадка кроется в частице, которая называется отсоединенное тяжелое нейтрино.

Нейтрино — это крошечная электрически нейтральная элементарная частица, которая крайне редко вступает во взаимодействие с другими видами материи. Чтобы объяснить, почему масса обычных нейтрино столь мала, некоторые теории в физике элементарных частиц предполагают существование трех тяжелых правосторонних нейтрино.

Хорошо, что во Вселенной больше материи, чем антиматерии, ведь из первой состоят звезды, планеты и все известные нам живые существа Фото: CERN

Третье, отсоединенное тяжелое нейтрино часто игнорировали ученые из-за его слабого взаимодействия с другими частицами и большой массы, из-за чего оно казалось неважным для многих теоретических моделей в физике элементарных частиц.

Но авторы статьи пришли к выводу, что эта частица могла оказать огромное влияние на развитие Вселенной на самых ранних этапах ее существования. Поскольку такие частицы слабо взаимодействуют с окружающей материей и распадаются относительно медленно, в какой-то момент они могли сосредоточить в себе больше энергии, чем все остальное излучение во Вселенной.

Это могло привести к очень быстрому расширению космоса более 13 миллиардов лет назад, что привело к изменению условий, в которых формировались материя и антиматерия. То есть отсоединенное тяжелое нейтрино могло способствовать тому, что материи образовалось больше, чем антиматерии, как показывают расчеты физиков.

Если в результате этих процессов материи оказалось хотя бы немного больше, чем антиматерии, то даже после взаимного уничтожения осталось достаточно материи для формирования всего того, что мы наблюдаем во Вселенной сегодня, говорят ученые.

Пока что это лишь теоретическая гипотеза, ведь физики не доказали, что такие тяжелые нейтрино действительно существуют.

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