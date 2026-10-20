Физики создали Большой взрыв на Земле: что произошло в первую секунду жизни Вселенной

Ученые не могут напрямую увидеть то, что произошло в первые мгновения существования Вселенной. Но в этом им помогают ускорители частиц.

Вселенная появилась в результате Большого взрыва 13,8 миллиардов лет назад. Считается, что сверхплотная точка, известная как сингулярность, за долю секунды расширилась до невероятных размеров и это расширение продолжается и сейчас. Но что именно происходило в первую секунду после Большого взрыва? Существовало ли что-то до Большого взрыва? Чем закончится существование Вселенной? На эти вопросы отвечает астрофизик Дэн Хупер из Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми (США), пишет Sky at Night Magazine.

Откуда физики знают, происходило в первую секунду после Большого взрыва?

В распоряжении ученых имеется множество важных наблюдений и измерений, которые касаются периода от нескольких секунд после Большого взрыва до наших дней. Эти данные показывают, как развивалась Вселенная.

Но заглянуть в первые секунды и доли секунды после Большого взрыва, астрофизики не могут даже с помощью самых мощных космических телескопов.

Поскольку нельзя наблюдать этот период напрямую, ученые создают Большой взрыв с помощью мощных ускорителей частиц. Если точнее, то они создают очень горячие условия, в которых существовала кварк-глюонная плазма в первые доли секунды после Большого взрыва. Таким образом ученые могут понять, как вела себя материя в самом начале, когда еще не было атомов и составляющих их ядра протонов, и нейтронов.

Что было до Большого взрыва?

Сейчас физики считают, что до Большого взрыва ничего не существовало. В рамках традиционной теории Большого взрыва время, как и пространство, возникло вместе с Большим взрывом. До этого момента их не существовало.

Но через несколько десятилетий, как предполагает Хупер, астрофизики могут выяснить, что все же до Большого взрыва что-то было. Но это лишь теоретическое предположение.

В то же время напрямую увидеть то, что произошло в первую секунду после Большого взрыва, должны помочь будущие космические телескопы, запуск которых может состоятся в течение ближайших 10 лет. Они смогут обнаружить гравитационные волны, возникшие в момент Большого взрыва и частицы под названием нейтрино, появившиеся в первую секунду после Большого взрыва.

Как закончит свою жизнь Вселенная?

По словам Хупера, ученые строят прогнозы относительно того, как завершится существование Вселенной, но нет полной уверенности в том, что эти прогнозы окажутся верными.

Согласно нынешним представлениям, Вселенная будет расширяться вечно. По мере этого процесса она будет становиться все менее плотной и все более холодной.

В конечном итоге все доступные запасы энергии закончатся, Вселенная станет холодной космической пустотой.

Другие новости науки