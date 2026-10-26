Черные дыры больше целых галактик: ученые раскрыли одну из тайн темной материи

До сих пор неизвестно, что такое темная материя. Ученые выяснили, из чего она точно не состоит.

Новое исследование показывает, что черные дыры, масса которых превышает массу целых галактик, не являются главным компонентом загадочной темной материи. Но более мелкие черные дыры могут быть темной материей. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters, пишет Space.

Для того, чтобы объяснить почему галактики не разлетаются в стороны, несмотря на огромные скорости их вращения, ученые ввели понятие "темная материя". Это загадочное невидимое вещество удерживает своей гравитацией галактики вместе. При этом более 80% всей материи во Вселенной, как считается, составляет темная материя. Одна из теорий предполагает, что она состоит черных дыр с огромной массой.

Ученые решили проверить, может ли темная материя состоять из черных дыр, масса которых превышает массу Солнца в 100 миллиардов раз и более. При этом масса некоторых черных дыр может превышать массу целых галактик, хотя их еще и не обнаружили.

Астрофизики пришли к выводу, что чрезвычайно массивные черные дыры не могут составлять всю темную материю. Но могут ли они быть ее главным компонентом? Чтобы ответить на этот вопрос ученые проанализировали свет, возникший через 380 000 лет после Большого взрыва и пронизывающий Вселенную до сих пор. Он называется реликтовое излучение.

Новое исследование показывает, что черные дыры, масса которых превышает массу целых галактик, не являются главным компонентом загадочной темной материи Фото: space.com

Температура реликтового излучения меняется в зависимости от расстояния от нас, и это позволяет понять, как была распределена материя в первые миллиарды лет существования космоса.

Анализ реликтового излучения показал, что в нем отсутствуют неоднородности, которые неизбежно возникли бы при наличии чрезвычайно массивных черных дыр. А значит, такие объекты не могут быть главными компонентами темной материи.

По словам ученых, результаты исследования не показывают, что черные дыры, которые массивнее галактик, не существуют. Возможно, они скрываются где-то в глубинах космоса.

С другой стороны, темная материя может состоять из относительно крошечных черных дыр, сопоставимых по размеру с астероидами. Астрофизики намерены проверить эту теорию.

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