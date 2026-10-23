С края Млечного Пути пришел странный радиосигнал: ничего подобного раньше не видели (фото)

Астрономов поставил в тупик радиосигнал, который выпускает пока еще неизвестный объект.

В Млечном Пути находится много странных объектов, которые выпускают необычное радиоизлучение. Астрономы обнаружили объект, поведение которого пока невозможно правильно описать, как и его природу. Он получил обозначение VT J1906+0849 и находится на расстоянии 49 000 световых лет от Земли. Излучение в радиодиапазоне меняется в течение многих лет, как выяснили ученые и это может быть один из трех предполагаемых астрономических объектов. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

Впервые ученые получили радиосигнал от объекта VT J1906+0849 в 2017 году и оказалось, что он выпускает самое мощное радиоизлучение среди известных астрономических объектов. Ученые проводили наблюдение за ним в 2019, 2024, 2025 и 2026 году. Также они изучили архивные данные и оказалось, что этот загадочный объект был замечен еще в 2005 году, но на него не обратили внимание.

Местоположение VT J1906+0849 Фото: ScienceAlert

Как показало исследование за 20 лет яркость объекта в радиодиапазоне то увеличивалась, то снижалась, но весь спектр радиоизлучения выглядел очень необычно. Также выяснилось, что частота радиосигнала также то уменьшается, то увеличивается. Такого астрономы еще не видели в нашей галактике.

Как говорят астрономы этот источник радиоизлучения вдет себя не так, как другие похожие астрономические объекты. Он не следует предсказуемой схеме. Ученые считают, что радиоизлучение этого объекта создают высокоэнергетические заряженные частицы, которые двигаются в магнитных полях.

Местоположение VT J1906+0849 Фото: ScienceAlert

Существует несколько возможных объяснений того, что это за объект, но ученые выделяют три наиболее вероятных.

Это может быть взрыв новой, создавший облако заряженных частиц. Такие взрывы происходят на поверхности белых карликов (остаток умершей звезды похожей на Солнце).

Это может быть туманность, созданная пульсаром. Это разновидность нейтронных звезд (остаток умершей массивной звезды).

Но наиболее вероятной версией ученые считают следующую: это черная дыра, которая забирает вещество у соседней звезды. Но в данном случае должно возникать мощное рентгеновское излучение, которого ученые не обнаружили. Но это не означает, что такого излучения нет. Возможно, струи черной дыры, состоящие из плазмы, экранируют рентгеновское излучение.

Взаимодействие струй черной дыры с окружающим межзвездным газом может создавать очень странное радиоизлучение, считают ученые. Тем более рядом с источником излучения был обнаружен поток газа, который движется со скоростью 2000 км/с и это может быть струя черной дыры.

Пока что загадка объекта VT J1906+0849 остается неразгаданной.

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