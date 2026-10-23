Первый европейский многоразовый космический корабль разбился во время испытаний (фото)

Это было совсем не то, на что рассчитывали инженеры при проведении испытаний космического корабля Space Rider.

этап испытаний многоразового космического корабля Space Rider пошел со всем не по плану. Прототип корабля сбросили с высоты 3 км, чтобы проверить как он приземляется, но космический аппарат разбился, пишет Space.

В ЕКА сообщили, что полноразмерный прототип многоразового космического корабля сбросили с вертолета на высоте 3 километра над военным полигоном на острове Сардиния (Италия). Хотя тормозной парашют сработал в штатном режиме и замедлил спуск Space Rider, его основной парашют для управления спуском или парафоил отсоединился от корабля. В результате Space Rider не смог нормально спуститься и разбился.

На месте падения инженеры ЕКА обнаружили обломки прототипа космического корабля и для выяснения причин катастрофы создана специальная комиссия. Пока что точна причина отделения парашюта от корабля не установлена.

Space Rider – это первый в Европе многоразовый орбитальный беспилотный космический корабль Фото: ESA

Разбившийся корабль представлял собой полномасштабный прототип со всеми необходимыми приборами и системами, созданный для отработки спуска и посадки Space Rider.

Несмотря на неудачное испытание в ЕКА заявили, что разработка Space Rider продолжается и данный инцидент не повлияет на график следующих испытаний и реализации всей программы. ЕКА планирует впервые запустить многоразовый космический корабль на околоземную орбиту до 2030 года.

Space Rider – это первый в Европе многоразовый орбитальный беспилотный космический корабль. Он предназначен для доставки на орбиту научных экспериментов и их последующего возвращения на Землю для анализа.

Метод возвращения Space Rider отличается от других космических аппаратов. Он не имеет крыльев, а потому использует для управления спуском парафоил. Это позволяет правильно маневрировать в сторону посадочной площадки и совершать более точную посадку.

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