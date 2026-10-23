Перший європейський багаторазовий космічний корабель розбився під час випробувань (фото)

Це було зовсім не те, на що розраховували інженери під час випробувань космічного корабля Space Rider.

Етап випробувань багаторазового космічного корабля Space Rider пройшов не за планом. Прототип корабля скинули з висоти 3 км, щоб перевірити, як він приземляється, але космічний апарат розбився, пише Space.

У ЄКА повідомили, що повнорозмірний прототип багаторазового космічного корабля скинули з вертольота на висоті 3 кілометри над військовим полігоном на острові Сардинія (Італія). Хоча гальмівний парашут спрацював у штатному режимі й уповільнив спуск Space Rider, його основний парашут для керування спуском або парафойл від'єднався від корабля. У результаті Space Rider не зміг нормально спуститися й розбився.

На місці падіння інженери ЄКА виявили уламки прототипу космічного корабля, і для з’ясування причин катастрофи створено спеціальну комісію. Наразі точна причина відокремлення парашута від корабля не встановлена.

Space Rider — це перший у Європі багаторазовий орбітальний безпілотний космічний корабель Фото: ESA

Корабель, що зазнав аварії, був повномасштабним прототипом з усіма необхідними приладами та системами, створеним для відпрацювання спуску та посадки Space Rider.

Незважаючи на невдале випробування, в ЄКА заявили, що розробка Space Rider триває і цей інцидент не вплине на графік наступних випробувань та реалізації всієї програми. ЄКА планує вперше запустити багаторазовий космічний корабель на навколоземну орбіту до 2030 року.

Space Rider — це перший у Європі багаторазовий орбітальний безпілотний космічний корабель. Він призначений для доставки на орбіту наукових експериментів та їхнього подальшого повернення на Землю для аналізу.

Метод повернення Space Rider відрізняється від інших космічних апаратів. Він не має крил, а тому для керування спуском використовує парафойл. Це дозволяє правильно маневрувати в бік майданчика для посадки та здійснювати більш точну посадку.

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