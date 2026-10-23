З краю Чумацького Шляху надійшов дивний радіосигнал: нічого подібного раніше не бачили (фото)

Астрономів поставив у глухий кут радіосигнал, який випромінює поки що невідомий об’єкт.

У Чумацькому Шляху є багато дивних об’єктів, які випромінюють незвичайне радіовипромінювання. Астрономи виявили об’єкт, поведінку якого поки що неможливо правильно описати, як і його природу. Він отримав позначення VT J1906+0849 і знаходиться на відстані 49 000 світлових років від Землі. Випромінювання в радіодіапазоні змінюється протягом багатьох років, як з’ясували вчені, і це може бути один із трьох передбачуваних астрономічних об’єктів. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише ScienceAlert.

Вперше вчені отримали радіосигнал від об’єкта VT J1906+0849 у 2017 році, і виявилося, що він випромінює найпотужніше радіовипромінювання серед відомих астрономічних об’єктів. Вчені проводили спостереження за ним у 2019, 2024, 2025 та 2026 роках. Також вони вивчили архівні дані й з’ясували, що цей загадковий об’єкт було помічено ще у 2005 році, але на нього не звернули уваги.

Розташування VT J1906+0849 Фото: ScienceAlert

Як показало дослідження, протягом 20 років яскравість об’єкта в радіодіапазоні то збільшувалася, то зменшувалася, але весь спектр радіовипромінювання виглядав дуже незвично. Також з’ясувалося, що частота радіосигналу то зменшується, то збільшується. Такого астрономи ще не бачили в нашій галактиці.

Як зазначають астрономи, це джерело радіовипромінювання поводиться інакше, ніж інші подібні астрономічні об’єкти. Воно не підпорядковується передбачуваній схемі. Вчені вважають, що радіовипромінювання цього об’єкта створюють високоенергетичні заряджені частинки, які рухаються в магнітних полях.

Розташування VT J1906+0849 Фото: ScienceAlert

Існує кілька можливих пояснень того, що це за об’єкт, але вчені виділяють три найімовірніші.

Це може бути вибух нової, що утворив хмару заряджених частинок. Такі вибухи відбуваються на поверхні білих карликів (залишок померлої зірки, схожої на Сонце).

Це може бути туманність, утворена пульсаром. Це різновид нейтронних зірок (залишок померлої масивної зірки).

Але найімовірнішою версією вчені вважають таку: це чорна діра, яка забирає речовину у сусідньої зірки. Але в цьому випадку має виникати потужне рентгенівське випромінювання, якого вчені не виявили. Однак це не означає, що такого випромінювання немає. Можливо, струмені чорної діри, що складаються з плазми, екранують рентгенівське випромінювання.

Взаємодія струменів чорної діри з навколишнім міжзоряним газом може створювати дуже дивне радіовипромінювання, вважають вчені. Тим більше, що поруч із джерелом випромінювання було виявлено потік газу, який рухається зі швидкістю 2000 км/с, і це може бути струмінь чорної діри.

Поки що таємниця об’єкта VT J1906+0849 залишається нерозгаданою.

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