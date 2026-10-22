У США виявлено Країну чудес з каменю: вона утворилася з каменю 27 млн років тому

У США з’явився новий національний парк, який вирізняється незвичайними геологічними утвореннями, дивовижною природою та багатою історією.

Чірікауа — "країна чудес" інопланетного вигляду, сповнена химерних кам’яних стовпів та валунів, що балансують. Тепер це місце офіційно стало 64-м національним парком США, пише IFLScience.

За словами вчених, основою для формування місцевого ландшафту стало потужне вулканічне виверження, що сталося 27 мільйонів років тому. У результаті величезні території опинилися вкриті шаром розпеченого попелу та пемзи, які з часом затверділи, утворивши гірську породу — ріолітовий туф.

Дослідження показали, що в результаті виверження утворилася кальдера шириною близько 19 кілометрів — вона відома як кальдера Теркі-Крік. Протягом мільйонів років тектонічні процеси, ерозія та вивітрювання створили тут знамениті ріолітові вершини, химерні кам’яні стовпи та валуни, що балансують.

Зазначимо, що регіон отримав свою назву на честь чірікауа — групи індіанців апачів, які мешкали тут протягом століть. У середині та наприкінці 19 століття саме вони відіграли ключову роль у війнах апачів проти армії США.

Тепер, окрім унікальної геології, Чірікауа отримав і офіційний статус "міжнародного парку темного неба", оскільки це місце є ідеальним для спостереження за зоряним небом. Спостереження показують, що на території парку Чірікауа мешкає безліч диких тварин. Наприклад, тут можна зустріти чотири види північноамериканських скунсів, кенгурових стрибунів, носухів, оцелотів, а іноді й ягуарів. Вчені вважають, що надання такого статусу регіону сприятиме розвитку місцевої економіки та привабить до парку ще більше відвідувачів.

Зазначимо, що Чірікауа входила до системи національних парків США з 1924 року і мала статус "національної пам’ятки". Але лише сьогодні цей регіон зміг отримати статус "національного парку".

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