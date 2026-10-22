Страна чудес из камня найдена в США: была создана из камня 27 млн лет назад

В Штатах появился новый национальный парк, который отличается необычными геологическими образованиями, удивительной природой и богатой историей.

Чирикауа — "страна чудес" инопланетного вида, полная причудливых каменных столбов и балансирующих валунов. Теперь это место официально стало 64-м национальным парком США, пишет IFLScience.

По словам ученых, основой для формирования местного ландшафта послужило мощное вулканическое извержение, произошедшее 27 миллионов лет тому. В результате огромные территории оказались покрыты слоем раскаленного пепла и пемзы, которые со временем запеклись в горную породу — риолитовый туф.

Исследования показали, что в результате извержения образовалась кальдера шириной около 19 километров — она известна как кальдера Терки-Крик. В течение миллионов лет тектонические процессы, эрозия и выветривание создали здесь знаменитые риолитовые пики, причудливые каменные столбы и балансирующие валуны.

Отметим, что регион был назван в честь чирикауа — группы индейцев апачи, которые жили здесь столетиями. В середине и конце 19 века именно они сыграли ключевую роль в войнах апачей с армией США.

Теперь, помимо уникальной геологии, Чирикауа получил и официальный статус "международного парка темного неба", поскольку это место является идеальным для наблюдения за звездным небом. Наблюдения показывают, что на территории парка Чирикауа обитает множество диких животных. Например, здесь можно встретить четыре вида североамериканских скунсов, кенгуровых прыгунов, носух, оцелотов, а порой и ягуаров. Ученые считают, что присвоение такого статуса региону позволит местной экономике и привлечет еще больше посетителей в парк.

Отметим, что Чирикауа входила в систему национальных парков США с 1924 года и обладала статусом "национального памятника". Но лишь сегодня регион смог получить статус "национального парка".

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