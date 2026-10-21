Когда тираннозавр вымер, его место занял другой монстр: живет на Земле уже 65 млн лет (фото)

Исследователи рассказали о "грибном монстре" возрастом 65 миллионов лет, который обладал одним из самых высоких плодовых тел в мире.

За все время существования наша планета успела стать домом для огромного количества видов и некоторые из них действительно были впечатляющими. Недавно ученые объявили об открытии "грибного гиганта", который пришел на смену жутким тираннозаврам, пишет IFLScience.

Известно, что новый вид получил название Dianjunus rex и был обнаружен в глубине лесов китайской провинции Юньнань. Предполагается, что вид существует уже 65 миллионов лет и образует одни из самых крупных плодовых тел, известных науке.

Открытие было сделано в ходе полевых исследований в районах Дамайди, Ипинлан и Наньбан, где сотрудники Куньминского института ботаники обнаружили странные белые образования, выступающие из земли. Оказалось, что это не просто грибы, а плодовые тела неизвестного вида аскомицетов — сумчатых грибов.

Отметим, что аскомицеты — крупнейший тип грибов, насчитывающий более 65 000 видов. При этом ученые считают, что недавно открытый вид на самом деле обладает самыми крупными вертикальными плодовыми телами среди всех известных науке аскомицетов. Длина этих грибов достигает около 50 сантиметров, а их вес может составлять около 2,2 килограмма. Они также обладают внушительными размерами и плотной структурой: именно из этих башен, по сути, гриб высвобождает свои споры.

Новый вид обладает гигантскими плодовыми телами Фото: Dr Huyue Song

По словам соавтора исследования, доктора Индунила Сенанаяке, ранее ученые не встречали подобных плодовых тел. Считается, что этот удивительный вид представляет собой новое семейство грибов Dianjunaceae и предоставляет уникальную возможность заглянуть в процесс эволюции экстремальных форм грибных тел.

В ходе исследования ученые использовали генетический и морфологический анализ, что позволило подтвердить, что Dianjunus rex является совершенно новым для науки видом. При этом название гриба отсылает как к внушительным размерам тираннозавра, так и к древнему царству Дянь, некогда процветавшему в этой части мира.

Ученые отмечают, что Dianjunus rex представляет собой новый вид, род и семейство, но он также относится к отряду Xylariales. Известно, что грибы этого отряда известны своей способностью вырабатывать вторичные метаболиты и ферменты, расщепляющие сложные растительные соединения. К слову, ученые полагают, что именно эта особенность, вероятно, позволяла гигантским грибам питаться мертвой древесиной.

Пока остается неясным, каким именно образом этот крупнейший из известных науке аскомицетов смог достичь таких внушительных габаритов. Однако тот факт, что гигантские плодовые тела можно встретить и сегодня, кажется весьма любопытным.

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