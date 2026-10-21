Смесь жирафа, панды и ленивца: кому принадлежат самые длинные метровые когти в истории Земли

Самые длинные когти из всех когда-либо существовавших на Земле достигали более метра в длину — ученые рассказали, кому они принадлежали.

История нашей планеты насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов, и некоторые из них выглядели весьма устрашающе. Например, пернатые динозавры сочетали в себе черты жирафа, панды и ленивца, а также обладали одними из самых пугающих когтями в мире, которые достигали в длину более метра, пишет IFLScience.

По словам ученых, 70 миллионов лет тому Монголия была невероятно опасным местом: мелким млекопитающим приходилось постоянно опасаться загнутых когтей велоцирапторов, а более крупным травоядным — остерегаться челюстей тарбозавра, близкого родственника тираннозавра (T. rex).

Впрочем, существовал и другой динозавр, чьи когти достигали поистине невероятных размеров. Известно, что эти отростки достигали в длину более метра, были невероятно острыми и опасными, а также, как считается, принадлежали животному, которое было убежденным вегетарианцем. Речь идет о теризинозаврах — существах, которые, судя по всему, представляли собой причудливую смесь самых разных анатомических особенностей.

По словам палеонтолога Дарлы Зеленицки из Университета Калгари, среди динозавров теризинозавры — пожалуй, самые странные с точки зрения эволюции. Известно, что они были пернатыми динозаврами, чей облик включал нечто от жирафа, панды и ленивца: у них была маленькая голова, длинная шея, массивное туловище и огромные острые когти. Проще говоря, представителей этого вида по праву можно было бы назвать динозаврами Франкенштейна.

Коготь дейониха, выглядящий весьма устрашающе в процессе раскопок Фото: Hokkaido University

В недавнем исследовании Зеленицки с коллегами удалось описать новый вид теризинозавра из Монголии, который, как считается, жил на Земле около 90 миллионов лет тому. Вид получил название Duonychus tsogtbaatari и, как и его сородичи, обладал свирепыми когтями. Однако было нечто еще более странное — ученые обнаружили, что на конечностях этих динозавров было всего два пальца.

Коготь, обнаруженный рабочими при прокладке трубопровода в 2012 году, сохранился настолько хорошо, что на нем даже уцелел кератиновый чехол — деталь, которая обычно утрачивается в процессе окаменения. Отметим, что в большинстве случаев от окаменелых когтей остается только костная основа, но на этот раз ученым повезло.

Этот коготь длиной около 30 сантиметров выглядит весьма внушительно, но он все же не идет ни в какое сравнение с когтями его родственника — теризинозавра (Therizinosaurus cheloniformis). По оценкам палеонтологов, эти динозавры обладали самыми длинными когтями среди всех когда-либо существовавших наземных животных — их длина достигала примерно 1 метра. К слову, теризинозавр в переводе означает "ящер-коса" — не трудно догадаться, почему они получили такое название.

Любопытно, что эти гиганты с огромными когтями были травоядными, а потому возникает вопрос: зачем им понадобились самые большие когти в мире? По словам Зеленицки, хотя теризинозавры были травоядными, их огромные острые когти выглядели так, словно принадлежали хищному динозавру. Ученые полагают, что их когти были приспособлены для того, чтобы пригибать ветки и манипулировать растительностью. Кроме того, ученые считают, что их огромные когти, вероятно, могли служить для защиты, но вовсе не для нападения и охоты.

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