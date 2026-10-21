Гібрид жирафа, панди та лінивця: кому належать найдовші метрові кігті в історії Землі

Найдовші кігті з усіх, що коли-небудь існували на Землі, сягали понад метра в довжину — вчені розповіли, кому вони належали.

Історія нашої планети налічує мільярди років, і за цей час вона встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів, деякі з яких мали досить грізний вигляд. Наприклад, пернаті динозаври поєднували в собі риси жирафа, панди та лінивця, а також мали одні з найстрашніших у світі пазурів, довжина яких сягала понад метр, пише IFLScience.

За словами вчених, 70 мільйонів років тому Монголія була неймовірно небезпечним місцем: дрібним ссавцям доводилося постійно побоюватися загнутих пазурів велоцирапторів, а більшим травоїдним — остерігатися щелеп тарбозавра, близького родича тиранозавра (T. rex).

Втім, існував і інший динозавр, чиї кігті досягали справді неймовірних розмірів. Відомо, що ці відростки сягали в довжину понад метр, були неймовірно гострими й небезпечними, а також, як вважається, належали тварині, яка була переконаним вегетаріанцем. Мова йде про теризинозаврів — істот, які, судячи з усього, являли собою химерну суміш найрізноманітніших анатомічних особливостей.

За словами палеонтологині Дарли Зеленіцької з Університету Калгарі, серед динозаврів теризинозаври — мабуть, найдивніші з точки зору еволюції. Відомо, що вони були пернатими динозаврами, зовнішність яких нагадувала щось середнє між жирафом, пандою та лінивцем: у них була маленька голова, довга шия, масивне тулуб і величезні гострі кігті. Простіше кажучи, представників цього виду по праву можна було б назвати динозаврами Франкенштейна.

Кіготь дейоніхи, який виглядає досить грізно під час розкопок Фото: Hokkaido University

У недавньому дослідженні Зеленіцькі разом із колегами описали новий вид теризинозавра з Монголії, який, як вважається, жив на Землі близько 90 мільйонів років тому. Вид отримав назву Duonychus tsogtbaatari і, як і його родичі, мав грізні кігті. Однак було щось ще дивніше — вчені виявили, що на кінцівках цих динозаврів було всього два пальці.

Кіготь, виявлений робітниками під час прокладання трубопроводу у 2012 році, зберігся настільки добре, що на ньому навіть залишився кератиновий чохол — деталь, яка зазвичай втрачається в процесі скам’яніння. Зазначимо, що в більшості випадків від скам’янілих кігтів залишається лише кісткова основа, але цього разу вченим пощастило.

Цей кіготь завдовжки близько 30 сантиметрів виглядає досить грізно, але він все ж не йде ні в яке порівняння з кігтями його родича — теризинозавра (Therizinosaurus cheloniformis). За оцінками палеонтологів, ці динозаври мали найдовші кігті серед усіх наземних тварин, що коли-небудь існували, — їхня довжина сягала приблизно 1 метра. До речі, терізінозавр у перекладі означає "ящір-коса" — неважко здогадатися, чому вони отримали таку назву.

Цікаво, що ці гіганти з величезними кігтями були травоїдними, а тому виникає питання: навіщо їм знадобилися найбільші кігті у світі? За словами Зеленіцької, хоча теризинозаври були травоїдними, їхні величезні гострі кігті виглядали так, ніби належали хижому динозавру. Вчені припускають, що їхні кігті були пристосовані для того, щоб пригинати гілки та маніпулювати рослинністю. Крім того, вчені вважають, що їхні величезні кігті, ймовірно, могли слугувати для захисту, але аж ніяк не для нападу та полювання.

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