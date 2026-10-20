Море Беринга несподівано заполонили гібриди: раніше їх зустрічали вкрай рідко (фото)

У 2025 році в Беринговому морі траулери почали масово виловлювати рідкісних гібридних крабів. Вченим нарешті вдалося з’ясувати причину.

Починаючи з 1982 року фахівці Аляскинського центру рибогосподарських досліджень Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) щорічно проводять тралення дна у східній частині Берингового моря — це дозволяє оцінити стан екосистеми. Однак у 2025 році вчені помітили щось дивне, пише Science Alert.

Спостереження показали, що морська хвиля тепла, яка пройшла через Берингове море у 2018–2019 роках, спричинила один із найбільших випадків масової загибелі морських мешканців за всю історію спостережень. Як правило, наслідки таких явищ часто є масштабними та непередбачуваними, оскільки раніше ми ніколи не стикалися з чимось подібним.

За словами вчених, ці теплі морські хвилі — прямий наслідок кліматичної кризи, спричиненої тривалим спалюванням викопного палива, внаслідок чого в атмосферу викидаються парникові гази. Відомо, що океан поглинає більшу частину тепла, що призводить до частіших теплових хвиль у морських екосистемах, які виявляються не готовими до таких різких температурних змін.

Згідно з даними, отриманими під час тралення, у 2018 році, до початку спекотної погоди, популяція краба-стригуна (Chionoecetes opilio) оцінювалася у 8 мільярдів особин. Однак у наступні роки показники почали стрімко падати. У 2020 році дослідникам вперше за весь час проведення спостережень не вдалося здійснити щорічний траловий вилов, а в 2021 році дослідження відновилися, і вчені виявили, що популяція скоротилася до 1 мільярда особин

Група гібридних особин крабів-стригунів Фото: NOAA

Вчені дійшли висновку, що аномальна спека призвела до різкого скорочення площі зимового морського льоду та підвищення температури у придонному шарі холодної води в Беринговому морі. Це спричинило ланцюгову реакцію та призвело до скорочення популяції крабів-стригунів.

У результаті було введено заборону на комерційний вилов крабів-стригунів, яка діяла з 2022 по 2024 роки. Пізніше сталося щось ще дивніше: вчені помітили, що хвиля тепла, схоже, збільшила чисельність гібридних крабів, які раніше вважалися надзвичайно рідкісними.

Зазначимо, що гібридні краби — це гібрид краба-стригуна та краба-таннера (Chionoecetes bairdi). Вчені зазначають, що поява таких гібридів — явище не унікальне, але досі вони вважалися великою рідкістю, оскільки краби-стригуни та краби-таннери рідко схрещуються.

Спостереження свідчать про те, що чисельність цих гібридів перевищила середні історичні показники у 13,4 рази. Зазвичай частка гібридів серед самців крабів промислового розміру не перевищувала 10 %, але у 2025 році майже половину крабів-стригунів, доступних для вилову, становили гібриди.

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