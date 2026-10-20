Берингово море неожиданно заполонили гибриды: ранее они встречались крайне редко (фото)

В 2025 году в Беринговом море траулеры начали массового вылавливать редких гибридных крабов. Ученым наконец-то удалось обнаружить причину.

Начиная с 1982 года, специалисты Аляскинского центра рыбохозяйственных исследований Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) ежегодно проводят траление дна в восточной части Берингова моря — это позволяет оценить состояние экосистемы. Однако в 2025 году ученые заметили нечто странное, пишет Science Alert.

Наблюдения показали, что морская волна тепла, прошедшая через Берингово море в 2018–2019 годах, спровоцировала один из крупнейших случаев массовой гибели морских обитателей за всю историю наблюдений. Как правило, последствия таких явлений зачастую масштабны и непредсказуемы, поскольку ранее мы никогда не сталкивались ни с чем подобным.

По словам ученых, эти морские волны теплы — прямое следствие климатического кризиса, вызванного продолжающимся сжиганием ископаемого топлива, в результате чего в атмосферу выбрасываются парниковые газы. Известно, что океан поглощает большую часть тепла, что приводит к более частым волнам тепла в морских экосистемах, которые оказываются не готовы к столь резким температурным изменениям.

Согласно данным, полученным в ходе тралений, в 2018 году, до начала волны тепла, популяция краба-стригуна (Chionoecetes opilio) оценивалась в 8 миллиардов особей. Однако в последующие годы показатели начали стремительно падать. В 2020 году исследователям впервые за все время проведения наблюдений не удалось осуществить ежегодный траловый лов, а в 2021 году исследования восстановились и ученые обнаружили, что популяция сократилась до 1 миллиарда особей

Группа гибридных особей крабов-стригунов Фото: NOAA

Ученые пришли к выводу, что аномальная жара привела к резкому сокращению площади зимнего морского льда и повышению температуры в придонном слое холодной воды в Беринговом море. Это запустило цепную реакцию и привело к сокращению популяции крабов-стригунов.

В результате был принят запрет на коммерческий вылов крабов-стригунов, который действовал с 2022 по 2024 годы. Позже произошло нечто еще более странное: ученые заметили, что волна тепла, похоже, увеличила численность крабов-гибридов, которые ранее считались чрезвычайно редкими.

Отметим, что крабы-гибриды — смесь краба-стригуна и краба-таннера (Chionoecetes bairdi). Ученые отмечают, что появление таких гибридов — явление не уникальное, но до сих пор они считались большой редкостью, поскольку крабы-стригуны и крабы-таннера редко скрещиваются.

Наблюдения указывают на то, что численность этих гибридов превысила средние исторические показатели в 13,4 раза. Обычно доля гибридов среди самцов крабов промыслового размера не превышала 10%. но в 2025 году почти половину крабов-стригунов, доступных для вылова, составляли гибриды.

Другие новости науки