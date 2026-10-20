Патріка Стара з "Губки Боба" помітили в океані: він лежав на морському дні біля берегів Аргентини (відео)

Під час глибоководної експедиції дослідники несподівано виявили на морському дні реального персонажа гучного мультсеріалу.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, причому багато з них досі невідомі науці. Тепер у ході глибоководної експедиції, яка стала вірусною, вчені виявили справжнього Патріка Стара з "Губки Боба". Крім того, було виявлено ще 57 нових видів, пише Science Alert.

Нещодавно міжнародна група біологів зібралася в Університеті Маймонідеса, щоб класифікувати численні види, зібрані в серпні 2025 року під час експедиції Океанографічного інституту Шмідта. Під час цієї експедиції вченим також вдалося виявити вид, який разюче схожий на Патріка Стара з мультсеріалу "Губка Боб".

Загалом зустріч в Університеті Маймонідеса тривала два тижні, і за цей час вчені описали 57 нових видів та 5 нових родів, зразки яких було зібрано за допомогою дистанційно керованого підводного апарата (ROV) SuBastian.

Зазначимо, що більшість екземплярів було виявлено в каньйоні Мар-дель-Плата — одному з найбільших глибоководних розломів біля берегів Аргентини. У найглибшій точці каньйон Мар-дель-Плата сягає глибини понад 3500 метрів.

За словами вчених, саме тут тепла солона Бразильська течія стикається з холодною, багатою на поживні речовини Фолклендською течією, що робить цей район одним із найдинамічніших місць у Світовому океані.

Глибоководна експедиція відбулася у 2025 році й мала назву "Океанічний перепис". Метою цієї експедиції стало документування глибоководної морської фауни по всьому земній кулі, перш ніж вона опиниться під загрозою через такі фактори, як зміна клімату та глибоководний видобуток корисних копалин.

За словами директора Океанографічного інституту Шмідта, океанографа Джотіка Вірмані, загалом вченим вдалося ідентифікувати 22 нових види голкошкірих, 20 нових видів веслоногих ракоподібних, 14 видів кнідарій, а також одного молюска. Деякі з виявлених коралів, голотурій (морських огірків) та ракоподібних також належать до нових родів.

До речі, деякі з виявлених видів виявилися неймовірно крихітними — наприклад, веслоногий рачок. Усі без винятку веслоногі ракоподібні, вивчені біологами під час цієї дослідницької експедиції, виявилися невідомими науці: загалом було описано 20 нових видів і один новий рід.

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