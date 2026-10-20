Патрика Стара из "Губки Боба" заметили в океане: лежал на морском дне у берегов Аргентины (видео)

В ходе глубоководной экспедиции, исследователи неожиданно обнаружили на морском дне реального персонажа нашумевшего мультсериала.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, причем множество из них до сих пор неизвестны науке. Теперь в ходе глубоководной экспедиции, ставшей вирусной, ученые обнаружили реального Патрика Стара из "Губки Боба". Кроме того, были обнаружены еще 57 новых видов, пишет Science Alert.

Недавно международная группа биологов встретилась в Университете Маймонидес, чтобы классифицировать множество видов, собранных в августе 2025 года в ходе экспедиции Океанографического института Шмидта. В ходе этой экспедиции ученым также удалось обнаружить вид, который поразительно похож на Патрика Стара из анимационного сериала "Губка Боб".

В общей сложности встреча в Университета Маймонидес продлилась две недели и за это время ученые описали 57 новых видов и 5 новых родов, образцы которых были собраны с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV) SuBastian.

Отметим, что большинство экземпляров было обнаружено в каньоне Мар-дель-Плата — одном из крупнейших глубоководных разломов у берегов Аргентины. В своей самой глубокой точке каньон Мар-дель-Плата уходит на глубину более 3500 метров.

По словам ученых, именно здесь теплое соленое Бразильское течение встречается с холодным, богатым питательными веществами Фолклендским течением, что делает район одним из самых динамичных мест в Мировом океане.

Глубоководная экспедиция была проведена в 2025 году и носила название "Океаническая перепись". Целью этой экспедиции стала документация глубоководной морской фауны по всему земному шару, прежде чем она окажется под угрозой из-за таких факторов, как изменение климата и глубоководная добыча полезных ископаемых.

По словам директора Океанографического института Шмидта, океанографа Джотика Вирмани, в общей сложности ученым удалось идентифицировать 22 новых вида иглокожих, 20 новых видов веслоногих ракообразных, 14 видов книдарий, а также одного моллюска. Некоторые из обнаруженных кораллов, голотурий (морских огурцов) и ракообразных также относятся к новым родам.

К слову, некоторые из открытых видов оказались невероятно крошечными — например, веслоногий рачок. Все без исключения веслоногие ракообразные, изученные биологами в ходе этой исследовательской экспедиции, оказались неизвестными науке: в общей сложности было описано 20 новых видов и один новый род.

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