Коли тиранозавр вимер, його місце зайняв інший монстр: він живе на Землі вже 65 млн років (фото)

Дослідники розповіли про "грибного монстра" віком 65 мільйонів років, який мав одне з найвищих плодових тіл у світі.

За весь час свого існування наша планета встигла стати домівкою для величезної кількості видів, і деякі з них справді були вражаючими. Нещодавно вчені оголосили про відкриття "грибного гіганта", який прийшов на зміну моторошним тиранозаврам, пише IFLScience.

Відомо, що новий вид отримав назву Dianjunus rex і був виявлений у глибині лісів китайської провінції Юньнань. Припускається, що цей вид існує вже 65 мільйонів років і утворює одні з найбільших плодових тіл, відомих науці.

Це відкриття було зроблено під час польових досліджень у районах Дамайді, Іпінлан та Наньбан, де співробітники Куньмінського інституту ботаніки виявили дивні білі утворення, що стирчали з землі. Виявилося, що це не просто гриби, а плодові тіла невідомого виду аскоміцетів — сумчастих грибів.

Зазначимо, що аскоміцети — найбільший тип грибів, який налічує понад 65 000 видів. При цьому вчені вважають, що нещодавно відкритий вид насправді має найбільші вертикальні плодові тіла серед усіх відомих науці аскоміцетів. Довжина цих грибів сягає близько 50 сантиметрів, а їхня вага може становити близько 2,2 кілограма. Вони також мають значні розміри та щільну структуру: саме з цих веж, по суті, гриб вивільняє свої спори.

Новий вид має гігантські плодові тіла Фото: Dr Huyue Song

За словами співавтора дослідження, доктора Індуніла Сенанаяке, раніше вчені не зустрічали подібних плодових тіл. Вважається, що цей дивовижний вид являє собою нову родину грибів Dianjunaceae і надає унікальну можливість зазирнути в процес еволюції екстремальних форм грибних тіл.

У ході дослідження вчені застосували генетичний та морфологічний аналіз, що дозволило підтвердити, що Dianjunus rex є абсолютно новим для науки видом. При цьому назва гриба відсилає як до значних розмірів тиранозавра, так і до стародавнього царства Дянь, що колись процвітало в цій частині світу.

Вчені зазначають, що Dianjunus rex є новим видом, родом і родиною, але він також належить до ряду Xylariales. Відомо, що гриби цього ряду відомі своєю здатністю виробляти вторинні метаболіти та ферменти, які розщеплюють складні рослинні сполуки. До речі, вчені вважають, що саме ця особливість, ймовірно, дозволяла гігантським грибам харчуватися мертвою деревиною.

Поки що залишається незрозумілим, яким саме чином цей найбільший із відомих науці аскоміцетів зміг досягти таких значних розмірів. Однак той факт, що гігантські плодові тіла можна зустріти й сьогодні, видається досить цікавим.

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