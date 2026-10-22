Найзагадковіший текст у світі не вдавалося розшифрувати протягом 600 років: таємниця рукопису нарешті розкрита

Дослідники вважають, що їм нарешті вдалося з’ясувати, чому протягом століть нікому так і не вдалося розшифрувати найзагадковіший текст у світі — рукопис Войніча.

Войницький рукопис — це 240-сторінковий документ, створений на початку 15 століття; він містить 38 000 слів, написаних таємничою мовою, а також десятки сюрреалістичних ілюстрацій. Але набагато цікавішим є те, що цей документ також вважається найзагадковішим текстом у світі, оскільки вже понад 600 років дешифрувальники, історики та перекладачі не можуть розкрити його таємницю, пише Daily Mail.

Тепер вчені запевняють, що їм, схоже, вдалося розгадати цю 600-річну загадку. Команда дійшла висновку, що справжня причина, через яку нікому не вдавалося розшифрувати цей текст, полягає в тому, що його сторінки були переплетені в неправильному порядку. Якщо дослідникам вдасться відновити правильну послідовність сторінок, це може стати ключем до розгадки багатовікової таємниці.

У нинішньому вигляді рукопису ці зображення розташовані не навпроти відповідних сторінок, що свідчить про те, що їх переплутали місцями Фото: Shutterstock

У ході дослідження вчені застосували сучасні методи статистичного аналізу та порівняли фрагменти тексту на різних сторінках, щоб визначити, чи існує між ними зв’язок, чи вони жодним чином не пов’язані між собою. Результати показали, що сторінки, які в нинішньому вигляді йдуть одна за одною, насправді демонструють вкрай низький ступінь схожості. З іншого боку, фрагменти тексту, які здаються непов’язаними, демонструють вражаючу статистичну схожість — це вказує на те, що вони мали б йти один за одним.

За словами співавтора дослідження, доктора Лізи Девіс з Американської академії середньовічних досліджень та Університету Сіммонса, результати їхньої спільної роботи з колегами аж ніяк не означають, що таємниця найзагадковішого тексту нарешті буде розгадана. Але вчені вважають, що їм вдалося зробити важливий крок уперед, оскільки неможливо зрозуміти зміст книги, у якій переплутано порядок сторінок.

За словами експертів, тепер, можливо, вдасться відновити правильний порядок сторінок рукопису Фото: Shutterstock

Зазначимо, що рукопис Войнича вважається одним із найзагадковіших середньовічних манускриптів у світі — значною мірою завдяки своїй абсолютно унікальній мові та таємничим ілюстраціям. Відомо, що текст написаний на пергаментних аркушах, а попередній радіовуглецевий аналіз показав, що вони датуються початком 15 століття.

Вважається, що через понад 100 років рукопис, ймовірно, був придбаний імператором Священної Римської імперії Рудольфом II. Пізніше книгу придбав польський антиквар Вільфрід Войніч, завдяки якому вона й отримала свою назву. У 1969 році текст потрапив до колекції бібліотеки рідкісних книг Єльського університету.

Протягом століть вчені з усього світу намагалися з’ясувати, що ховається за химерними зображеннями та дивним текстом, однак їхня робота не увінчалася успіхом. Тепер вчені, схоже, нарешті зробили важливий крок до того, щоб розгадати цю загадку.

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