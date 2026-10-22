Самый загадочный текст в мире не могут расшифровать 600 лет: тайна рукописи наконец раскрыта

Исследователи полагают, что им наконец-то удалось понять, почему за столетия никому так и не удалось расшифровать самый загадочный текст в мире — рукопись Войнича.

Рукопись Войнича представляет собой 240-страничный документ, созданный в начале 15 века; он содержит 38 000 слов, написанных на таинственном языке, а также десятки сюрреалистических иллюстраций. Но куда более любопытно то, что документ также считается самым загадочным текстом в мире, поскольку уже более 600 лет дешифровщики, историки и переводчики не могут раскрыть его тайну, пишет Daily Mail.

Теперь ученые уверяют, что им, похоже, удалось разгадать эту 600-летнюю загадку. Команда пришла к выводу, что истинная причина, по которой никому не удавалось расшифровать этот текст, заключается в том, что его страницы были переплетены в неправильном порядке. Если исследователям удастся восстановить верную последовательность страниц, это может стать ключом к разгадке многовековой тайны.

В нынешнем виде рукописи эти изображения расположены не напротив соответствующих им страниц, что указывает на то, что они были перепутаны местами Фото: Shutterstock

В ходе исследования ученые применили современные методы статистического анализа и сравнили фрагменты текста на разных страницах, чтобы определить, есть ли между ними связь или же они никак не соотносятся друг с другом. Результаты показали, что страницы, которые в нынешнем виде следуют одна за другой, на самом деле демонстрируют крайне низкую степень сходства. С другой стороны, фрагменты текста, которые кажутся несвязанными, демонстрируют поразительное статистическое сходство — это указывает на то, что они должны были бы идти друг за другом.

По словам соавтора исследования, доктора лизы Дэвис из Американской академии средневековых исследований и Университета Симмонса, результаты их с коллегами работы вовсе не означают, что тайна самого загадочного текста будет наконец разгадана. Но ученые считают, что удалось сделать важный шаг вперед, поскольку невозможно понять содержание книги, в которой перепутан порядок страниц.

По словам экспертов, теперь, возможно, удастся восстановить правильный порядок страниц рукописи Фото: Shutterstock

Отметим, что рукопись Войнича считается одним из самых загадочных средневековых манускриптов в мире — во многом благодаря своему совершенно уникальному языку и таинственным иллюстрациям. Известно, что текст написан на пергаментных листах, а предыдущий радиоуглеродный анализ показал, что они датируются началом 15 века.

Считается, что более 100 лет спустя рукопись, вероятно, была приобретена императором Священной Римской империи Рудольфом II. Позднее книга была приобретена польским букинистом Вильфридом Войничем, благодаря которому и получила свое название. В 1969 году текст попал в собрание библиотеки редких книг Йельского университета.

Столетиями ученые по всему земному шару пытались выяснить, что скрывается за причудливыми изображениями и странным текстом, однако их работа не увенчалась успехом. Теперь ученые, похоже, наконец-то сделали важный шаг к тому, чтобы разгадать эту загадку.

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