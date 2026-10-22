Несподівані причини смертельних пожеж: названо найнебезпечнішу побутову техніку

Експерти розповіли, яка несподівана побутова техніка може стати причиною смертельної пожежі у вашому домі.

Тривожні новини: звичні побутові прилади, від затишних електричних ковдр до, на перший погляд, нешкідливих пилососів, можуть стати джерелом смертельно небезпечних пожеж. Вчені склали список найбільш пожежонебезпечних пристроїв, які стали причиною пожеж за останні 16 років, пише Daily Mail.

Ця тема знову стала актуальною після того, як у Великій Британії несправна сушильна машина спричинила пожежу, в якій загинули батько та донька. Однак експерти зазначають, що сушильні машини, насправді, — далеко не найнебезпечніший вид техніки в наших домівках.

Статистика свідчить, що лідером у рейтингу побутової техніки, яка стала причиною пожеж, є електричні плити та духовки, на другому місці — варильні поверхні. На думку експертів організації Electrical Safety First, головною причиною пожеж, пов’язаних з електрообладнанням у побуті, є його неправильна експлуатація. Сюди входить безліч ситуацій: від нехтування очищенням фільтра для ворсу в сушильній машині до перевантаження подовжувача потужними побутовими приладами.

Експерти вважають, що не можна стверджувати, що ті чи інші прилади самі по собі є причиною пожеж або є небезпечними за своєю суттю. Однак статистика свідчить про те, що деякі з них все ж частіше за інші згадуються у звітах про масштабні пожежі зі смертельними наслідками. Більше того, статистика свідчить про те, що переважна більшість таких інцидентів відбувається на кухні, тому цілком імовірно, що причиною пожежі є необережні дії під час приготування їжі. Експерти зазначають, що найчастіше пожежі пов’язані з кухонними плитами, конфорками, грилем та мікрохвильовими печами.

Однак кухня — не єдине місце, де може виникнути загроза пожежі. За межами кухні, за словами вчених, найбільш пожежонебезпечним пристроєм є сушильна машина. До числа інших поширених причин побутових пожеж належать пральні та посудомийні машини, холодильники, зарядні пристрої для акумуляторів та електричні ковдри. Втім, вчені зазначають, що причиною загорянь можуть стати навіть на перший погляд нешкідливі пристрої.

На щастя, експерти зазначають, що ми можемо вжити певних заходів, щоб знизити ризик виникнення небезпечної ситуації. За словами інженера з безпеки продукції в організації Electrical Safety First Джузеппе Капанна, одним із найпростіших способів є так зване "нашарування звичок". Простіше кажучи, експерти радять пов’язувати перевірку пожежної безпеки з діями, які ви виконуєте щовечора.

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