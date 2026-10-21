Два гігантські айсберги відкололися від Антарктиди: нова загроза для судноплавства (фото)

Експерти попереджають, що дві гігантські крижані брили, які відкололися від Антарктиди, рухаються у бік віддаленого британського острова — це становить загрозу для судноплавства.

Трохи більше трьох років тому дві гігантські крижані брили відкололися від Антарктиди: за цей час вони подолали тисячі кілометрів, але тепер наближаються до віддаленого британського острова Південна Георгія. Вважається, що в майбутньому це може стати проблемою не тільки для мешканців острова, а й для судноплавства загалом, пише Daily Mail.

Більший айсберг отримав позначення А81 і відокремився від шельфового льодовика Бранта в січні 2023 року. Відомо, що його площа становить понад 1340 квадратних кілометрів. Другий айсберг отримав позначення D32 і відколовся від шельфового льодовика Еймері в жовтні 2022 року; його площа становить 106 квадратних кілометрів.

Нові знімки, отримані з супутників європейської програми Copernicus, показують, що A81 і D32 дрейфують у морі Скоша в південній частині Атлантичного океану. Вчені побоюються, що айсберги можуть сісти на мілину біля британського острова Південна Георгія. У такому разі, за словами вчених, існує ризик розколу на дрібніші фрагменти та утворення небезпечних шматків льоду — все це створить загрозу для судноплавства та риболовних суден.

Вчені уважно стежать за переміщенням цих дрейфуючих крижаних брил з того моменту, як вони відокремилися від основних шельфових льодовиків кілька років тому. Більше того, спостереження за айсбергом А81 проводилося ще до того, як він відколовся від узбережжя Антарктиди в районі моря Удделла.

Два величезні айсберги відкололися від Антарктиди (на фото) і тепер рухаються курсом, що веде до зіткнення з віддаленим британським островом Фото: засуха

Відомо, що відрив стався, коли велика тріщина в льоду, відома як "Chasm–1" ("Розлом-1"), простяглася через весь шельфовий льодовик. Оскільки цей розлом знаходився всього за 20 кілометрів від британської дослідницької станції "Галлі" (Halley), вчені помітили, що тріщина почала розширюватися ще у 2012 році. До речі, саме тому у 2016 році вчені перенесли станцію з міркувань безпеки.

За словами професора Гранта Бігга, фахівця з траєкторій руху айсбергів із Шеффілдського університету, майже у всіх попередніх випадках, коли айсберги пропливали повз острів Південна Георгія, вони рухалися або на північ, або на південь від нього. За найімовірнішим сценарієм це відбудеться й сьогодні. Втім, існує ймовірність, що шлях цих двох айсбергів виявиться не таким вже й спокійним.

Зазначимо, що найбільше занепокоєння викликають не самі гігантські крижані брили, а шлейф із дрібніших крижаних уламків, що залишаються позаду них. Справа в тому, що в міру танення або руйнування від них відколюються дрібніші фрагменти: шматки розміром з будинок і так звані "гроулери" — уламки розміром з автомобіль. Їх набагато складніше помітити — як за допомогою радара, так і візуально, особливо вночі. Якщо це станеться, судноплавство зіткнеться зі справжньою проблемою.

Також існує невелика ймовірність того, що айсберги можуть зачепитися за морське дно поблизу острова й застрягнути. Якщо це станеться, фауна острова опиниться у серйозній небезпеці.

Інші новини науки