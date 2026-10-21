Два гигантских айсберга откололись от Антарктиды: новая угроза для судоходства (фото)

Эксперты предупреждают, что две гигантские глыбы льда, отколовшиеся от Антарктиды, движутся в сторону отдаленного британского острова — есть угроза судоходству.

Чуть более трех лет назад две гигантские глыбы льда откололись от Антарктиды: за это время они преодолели тысячи километров, но теперь приближаются к отдаленному британскому острову Южная Георгия. Считается, что в будущем это может стать проблемой не только для обитателей острова, но и судоходства в целом, пишет Daily Mail.

Более крупный айсберг получил обозначение А81 и отделился от шельфового ледника Бранта в январе 2023 года. Известно, что его площадь составляет более 1340 квадратных километров. Второй айсберг получил обозначение D32 и откололся от шельфового ледника Эймери в октябре 2022 года; его площадь составляет 106 квадратных километров.

Новые снимки, полученные со спутников европейской программы Copernicus, показывают, что A81 и D32 дрейфуют в море Скоша в южной части Атлантического океана. Ученые опасаются, что айсберги могут сесть на мель у британского острова Южная Георгия. В таком случае, по словам ученых, существует риск раскола на более мелкие фрагменты и опасные куски льда — все это создаст угрозу для судоходства и рыболовецких судов.

Ученые внимательно следят за перемещением этих дрейфующих ледяных глыб с того момента, как они отделились от основных шельфовых ледников несколько лет назад. Более того, наблюдение за айсбергом А81 велось еще до того, как он откололся от побережья Антарктиды в районе моря Уддэлла.

Два огромных айсберга откололись от Антарктиды (на фото) и теперь движутся курсом, ведущим к столкновению с отдаленным британским островом Фото: Copernicus

Известно, что отрыв произошел, когда крупная трещина во льду, известная как "Chasm–1" ("Разлом-1"), прошла через весь шельфовый ледник. Поскольку этот разлом находился всего в 20 километрах от британской исследовательской станции "Халли" (Halley), ученые заметили, что трещина начала расширяться, еще в 2012 году. К слову, именно поэтому в 2016 году ученые перенесли станцию в качестве мер безопасности.

По словам профессора Гранта Бигга, специалиста по траекториям движения айсбергов из Шеффилдского университета, почти во всех предыдущих случаях, когда айсберги проходили мимо острова Южная Георгия, они двигались либо севернее, либо южнее его. В наиболее вероятном сценарии это произойдет и сегодня. Впрочем, существует вероятность, что путь этих двух айсбергов окажется не столь мирным.

Отметим, что главное опасение вызывают не сами гигантские глыбы льда, а шлейф из более мелких ледяных обломков, остающихся позади них. Дело в том, что по мере таяния или разрушения от них откалываются более мелкие фрагменты: куски размером с дом и так называемые "гроулеры" — обломки величиной с автомобиль. Их гораздо сложнее заметить — как с помощью радара, так и визуально, особенно в ночное время. Если это произойдет, судоходство столкнется с настоящей проблемой.

Также существует небольшая вероятность того, что айсберги могут зацепиться за морское дно вблизи острова и застрять. Если это произойдет, фауна острова окажется в серьезной опасности.

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