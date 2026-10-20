Более половины глубоководных видов мертвы: нечто уничтожает жизнь в Мексиканском заливе

Исследования показывают, что за последние четыре года количество видов в Мексиканском заливе сократилась более чем на 60% - ученые наконец выяснили, что происходит.

Глубоко под поверхностью Мексиканского залива глубоководная жизнь буквально массово вымирает. Ученые обнаружили, что всего менее чем за четыре года численность местной экосистемы сократилась на 60-85% — это катастрофический спас, который, по словам ученых, является необратимым, пишет IFLScience.

Проблема заключается в том, что более 90% объема Мексиканского залива находится на глубине свыше 200 метров. Обитатели этих глубин кажутся нам совершенно чуждыми, однако они служат пищей для более привычных нам морских животных, а также играют важнейшую роль в круговороте углерода.

Наблюдения показывают, что в период с 2011 по 2015 год численность глубоководных животных в Мексиканском заливе, таких как светящиеся анчоусы и рыбы-иглы, катастрофически упала. Теперь спустя десятилетия ученые наконец-то заговорили об этом, заявив, что мы уделяем слишком мало внимания массовой гибели видов в Мексиканском заливе.

По словам профессора Трейси Саттон из Юго-Восточного университета, масштабный цикл исследований показал, что в 2011 году в Мексиканском заливе наблюдалось резкое сокращение численности головоногих моллюсков, однако количество рыб при этом возросло. Поэтому ученые не понимали истинных масштабов проблемы.

Однако дальнейшие наблюдения показали, что в последующие четыре года популяция рыб в заливе сократилась втрое в сравнении с показателями начала исследований в 2011 году. Это явление — отдельный процесс, хотя, возможно, и связанный с обширными "мертвыми зонами" вблизи поверхности Мексиканского залива. Результаты также показывают, что за тот же период значительно сократилась и численность охраняемых видов, например, клюворылых китов, чей рацион состоит из глубоководных областей.

Отметим, что экосистемы страдают по всему миру, но утрата более 60% животных на огромной территории всего за четыре года — это беспрецедентный случай. Что же могло привести к массовой гибели глубоководных видов в Мексиканском заливе?

Ученые полагают, что ни один из естественных факторов не может объяснить столь массовую гибель видов. В результате, ученые полагают, что причина может носить антропогенный характер. Считается, что наиболее очевидным и прямым объяснение является разлив нефти на платформе Deepwater Horizon. Численность рыб, головоногих моллюсков и ракообразных оставалась на катастрофически низком уровне вплоть до 2021 года, хотя появились признаки того, что к 2023 году популяции рыб и головоногих, возможно, начали медленно восстанавливаться.

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