Понад половина глибоководних видів загинула: щось знищує життя у Мексиканській затоці

Дослідження показують, що за останні чотири роки кількість видів у Мексиканській затоці скоротилася більш ніж на 60% — вчені нарешті з’ясували, що відбувається.

Глибоко під поверхнею Мексиканської затоки глибоководне життя буквально масово вимирає. Вчені виявили, що всього за менш ніж чотири роки чисельність місцевої екосистеми скоротилася на 60–85% — це катастрофічний спад, який, за словами вчених, є незворотним, пише IFLScience.

Проблема полягає в тому, що понад 90 % об’єму Мексиканської затоки знаходиться на глибині понад 200 метрів. Мешканці цих глибин здаються нам абсолютно чужими, проте вони слугують їжею для більш звичних нам морських тварин, а також відіграють найважливішу роль у кругообігу вуглецю.

Спостереження показують, що в період з 2011 по 2015 рік чисельність глибоководних тварин у Мексиканській затоці, таких як світлові анчоуси та риби-голки, катастрофічно скоротилася. Тепер, через десятиліття, вчені нарешті заговорили про це, заявивши, що ми приділяємо занадто мало уваги масовій загибелі видів у Мексиканській затоці.

За словами професора Трейсі Саттон із Південно-Східного університету, масштабний цикл досліджень показав, що у 2011 році в Мексиканській затоці спостерігалося різке скорочення чисельності головоногих молюсків, проте кількість риб при цьому зросла. Тому вчені не розуміли справжніх масштабів проблеми.

Однак подальші спостереження показали, що протягом наступних чотирьох років популяція риб у затоці скоротилася втричі порівняно з показниками на початку досліджень у 2011 році. Це явище — окремий процес, хоча, можливо, і пов'язаний із великими "мертвими зонами" поблизу поверхні Мексиканської затоки. Результати також показують, що за той самий період значно скоротилася й чисельність видів, що перебувають під охороною, наприклад, дзьоборилих китів, раціон яких складається з мешканців глибоководних районів.

Зазначимо, що екосистеми страждають у всьому світі, але втрата понад 60 % тварин на величезній території всього за чотири роки — це безпрецедентний випадок. Що ж могло спричинити масову загибель глибоководних видів у Мексиканській затоці?

Вчені вважають, що жоден із природних чинників не може пояснити таке масове вимирання видів. Як наслідок, вчені припускають, що причина може мати антропогенний характер. Вважається, що найбільш очевидним і прямим поясненням є розлив нафти на платформі Deepwater Horizon. Чисельність риб, головоногих молюсків та ракоподібних залишалася на катастрофічно низькому рівні аж до 2021 року, хоча з’явилися ознаки того, що до 2023 року популяції риб і головоногих, можливо, почали повільно відновлюватися.

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